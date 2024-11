Jonas Kaufmann: Absage für ausverkaufte Scala-Premiere & Zusage für Anna Netrebko

Der Startenor verzichtet aus familiären Gründen auf die große Rolle. Dafür verspricht er ein Konzert mit Anna Netrebko.

Startenor Jonas Kaufmann verzichtet auf seinen Auftritt bei der Scala-Premiere am 7. Dezember. Der deutsche Opernsänger wird in der Rolle des Alvaro in Verdis "La Forza del Destino", mit der die Opernsaison an der Scala eröffnet wird, vom amerikanischen Tenor Brian Jagde ersetzt, teilte das Mailänder Theater in einer Presseaussendung mit.

Keine einzige geplante Aufführung

Aus "familiären Gründen" könne Kaufmann nicht an den Proben teilnehmen und daher in keiner der bis zum 2. Jänner 2025 geplanten und inzwischen fast ausverkauften Aufführungen singen. Stattdessen bestätigte der Tenor, dass er am 29. November an dem Konzert mit der Wahlösterreicherin Anna Netrebko und dem Orchester der Scala unter der Leitung des Stardirigenten Riccardo Chailly teilnehmen wird, mit dem der 100. Todestag von Giacomo Puccini gewürdigt wird.

Kaufmann hofft auf "Verständnis"

"Ich hatte das Privileg, in meiner Karriere mehrmals an einer Scala-Premiere, diesem Höhepunkt der italienischen Kultur, teilzunehmen. Umso mehr bedauere ich es, das Publikum und meine Kollegen diesmal enttäuschen zu müssen. Aber ich hoffe auf Verständnis, vor allem in einem Land, in dem die Familie noch immer einen hohen Stellenwert hat", schrieb der Tenor. Ersetzt wird Kaufmann durch Brian Jagde, der im vergangenen Frühjahr an der Scala in der "Cavalleria Rusticana" gesungen hatte. Seine Fans auf Instagram zeigen sich sehr liebevoll und vor allem besorgt.

"Als ich heute von Ihrer Absage in Mailand erfuhr, kam das natürlich sehr plötzlich und unerwartet. Ihre Begründung hat in mir ein mulmiges Gefühl ausgelöst. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie eine Produktion in Mailand aus familiären Gründen abgesagt haben", schreibt ein Follower. Ein anderer lässt ihn wissen: "Familie und Gesundheit stehen immer an erster Stelle. Alles Gute für Sie und Ihre Familie!"

Verdis "La Forza del Destino" wird am 7. Dezember von Scala-Musikdirektor Chailly dirigiert, Regisseur ist Leo Muscato. Auch Netrebko ist dabei. Das Haus feiert traditionsgemäß am 7. Dezember, dem Tag des Heiligen Ambrosius, dem Schutzpatron der Stadt Mailand, den Beginn seiner neuen Saison. Mehrere Prominente werden der Premiere beiwohnen, darunter der italienische Staatschef Sergio Mattarella.