Fahrer war betrunken
15-Jähriger stürzt mit Auto 30 Meter über Böschung
In Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) stürzte ein Auto 30 Meter über eine Böschung ab, nachdem es einen Baum touchiert hatte. Laut Polizei dürfte ein alkoholisierter 15-Jähriger am Steuer gesessen sein. Zwei der drei jungen Klagenfurter konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien, einen bargen Feuerwehr und Bergrettung.
Die drei Jugendlichen - 15, 16 und 18 Jahre alt - wurden zur Abklärung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Feuerwehr barg das total beschädigte Fahrzeug.
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Weiterer Unfall in Wolfsberg
In Wolfsberg kam ein 19-jähriger Pkw-Lenker in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich mehrmals ins angrenzende Grünland. Die Einsatzkräfte bargen den eingeklemmten Autofahrer. Er und sein ebenfalls verletzter 18-jähriger Beifahrer wurden nach der Erstversorgung an Ort und Stelle ins Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert. Ein Alkomatentest beim Lenker blieb negativ. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, zudem gab es erheblichen Flurschaden.
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