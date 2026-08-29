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Taylor Swift spendet Mega-Summe an fremde Frau

SR
von
© FilmMagic
Taylor Swift zeigt einmal mehr ihr großes Herz: Die Sängerin hat einer dreifachen Mutter 50.000 Dollar gespendet.
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Im Juli war Ashley Taunton (42) mit ihrer jüngsten Tochter auf der I-95 im US-Bundesstaat Rhode Island unterwegs. Während eines Regenschauers bemerkte sie drei Jugendliche, die nach einem Unfall Hilfe suchten.

Ashley hielt an und stieg aus, um zu helfen. Plötzlich verlor ein weiteres Auto auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle und geriet ins Schleudern.

Die Mutter reagierte sofort: Sie soll einen der Jugendlichen noch aus der Gefahrenzone gestoßen haben, bevor sie selbst von dem Wagen erfasst wurde.

Später erfuhr Ashley, dass ausgerechnet der Jugendliche, dem sie geholfen hatte, der Sohn eines langjährigen Freundes war.

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Familie kämpft mit den Folgen

Für Ashley folgte eine schwierige Zeit. Während sie sich von ihren Verletzungen erholt, wurde für sie und ihre Familie eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Familienfreundin Laura Ortelt startete die GoFundMe-Kampagne im Namen von Ashleys Ehemann Joe Taunton. Mit den Spenden sollen unter anderem Haushaltskosten, Lebensmittel, Fahrten zu Krankenhaus-Terminen und medizinische Ausgaben gedeckt werden, die nicht von der Versicherung übernommen werden.

Dann tauchte plötzlich ein ganz besonderer Name unter den Spendern auf.

Taylor Swift spendet 50.000 Dollar

Taylor Swift überwies 50.000 Dollar – und machte damit die Sängerin zur größten Einzelspenderin der Kampagne.

Doch Swift beließ es nicht bei der Geldspende. Sie hinterließ Ashley auch eine persönliche Nachricht: "Ich wünsche dir die bestmögliche Genesung. Ganz viel Liebe an deine Familie!" Unterschrieben mit "Taylor"

Ashley ist überwältigt

Die Nachricht über die Spende traf Ashley mitten in ihrer schwierigen Genesung. Auf Instagram teilte sie ihre Reaktion mit ihren Followern.

© Instagram

"Wie kann sowas überhaupt möglich sein? Vielen Dank, ich bin sprachlos", schrieb sie und bezeichnete Swift als "großartigen Menschen".

Durch Swifts Spende bekam die Geschichte der Familie noch einmal große Aufmerksamkeit. Die Kampagne soll Ashley und ihren Angehörigen helfen, die finanziellen Belastungen während ihrer weiteren Genesung zu bewältigen.

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