Auslosung brachte Sabalenka, Swiatek in einen Pool

Die Auslosung der WTA Finals in Guadalajara hat am Montag (Ortszeit) die topgesetzte Weißrussin Aryna Sabalenka und die Polin Iga Swiatek in der "Gruppe Chichen Itza" zusammengebracht.

Für die beiden geht es ab Mittwoch auch gegen die Griechin Maria Sakkari und die Spanierin Paula Badosa. In der "Gruppe Teotihuacan" spielen die Tschechinnen Barbora Krejcikova und Karolina Pliskova, die Spanierin Garbine Muguruza und die Estin Anett Kontaveit um den Aufstieg ins Semifinale. Die große Abwesende ist die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty. Die Wimbledon-Siegerin hat vor gut zwei Wochen ihre Saison beendet und ist in ihre Heimat Australien zurückgekehrt. Mit den nicht qualifizierten Naomi Osaka (Australian Open) und der in Linz topgesetzten Emma Raducanu (US Open) fehlen zwei weitere Grand-Slam-Siegerinnen dieses Jahres beim Saisonfinale. So ist French-Open-Siegerin Krejcikova die einzige Major-Siegerin 2021 im Teilnehmerinnenfeld. Die Tschechin ist eine von sechs Debütantinnen bei den WTA Finals. Nur ihre Landsfrau Pliskova und Muguruza haben bereits Erfahrung am Saisonfinale gesammelt. Die auf mehr als 1.500 m Seehöhe und im Bundesstaat Jalisco gelegene Metropole Guadalajara sprang als Ersatz für Shenzhen ein, da in China aufgrund der Coronavirus-Pandemie noch immer keine Turniere ausgetragen werden. Von 2022 bis 2030 soll der mit 14 Millionen Dollar Preisgeld dotierte Event wieder in die an Hongkong grenzende Millionenstadt zurückkehren. 2019 fand das Turnier erstmals in Shenzhen statt - mit Barty als Siegerin. 2020 fielen die WTA Finals der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Rekordsiegerin der seit 1972 ausgetragenen Veranstaltung ist Martina Navratilova mit sieben Titeln.