Nackt, goldig, glamourös: Diese Emmy-Looks sorgen für Gesprächsstoff

Die 78. Emmy Awards brachten gestern Hollywoods TV-Elite nach Los Angeles. Auf dem roten Teppich gab es alles zu sehen: glamouröse Wow-Looks, mutige Fashion-Statements und so manchen modischen Fehlgriff.

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Neben Rekordgewinnern wie der Apple-Serie "Widow's Bay" und dem HBO-Hit "The Pitt" stand bei dem Emmy Awards 2026 vor allem eines im Mittelpunkt: die Mode. Der berühmte rote Teppich erstrahlte in diesem Jahr in leuchtendem Pfauenblau, um das 100-jährige Jubiläum des austragenden Senders NBC zu feiern. Gastgeberin Mariska Hargitay führte durch die glanzvolle Nacht, aber wer führte auf dem Fashion-Olymp und wer griff modisch komplett daneben? Wir haben die Top- und Flop-Looks des Abends für Sie zusammengefasst.

Emmys 2026: Die heißesten Looks

Zendaya

Zendaya © Variety via Getty Images

Auf einer Best-Dressed-Liste darf ihr Name natürlich nicht fehlen. Die "Euphoria"-Darstellerin bewies einmal mehr, warum sie zu den absoluten Fashion-Ikonen der Award-Saison zählt. Mit einem frechen neuen Pixie-Cut sorgte Zendaya zunächst für eine überraschende Typveränderung, die unweigerlich an Halle Berrys ikonischen 2000er-Look erinnert. Dazu kombinierte sie eine mit funkelnden Kristallen und Pailletten besetzte Robe von Prada. Eine dramatische Schleppe und edler Schmuck von Mikimoto verliehen dem Look den letzten Schliff.

Selena Gomez

Selena Gomez © Variety via Getty Images

In einer goldenen, trägerlosen Robe von Louis Vuitton schien Selena selbst zur glamourösen Siegerstatue zu werden. Die schimmernden Metalllamellen fingen das Blitzlicht bei jedem Schritt ein und verliehen dem Look einen spektakulären Wow-Effekt. Funkelnde Diamanten von Tiffany & Co. setzten luxuriöse Akzente und rundeten den Auftritt perfekt ab. Ein zeitlos glamouröser Look, der definitiv in Erinnerung bleibt.

Nicole Kidman

Nicole Kidman © Variety via Getty Images

Die Schauspielerin feierte nach neun Jahren ihr großes Emmy-Teppich-Comeback und sorgte direkt für einen Hingucker. Ihr cremefarbenes Chanel-Kleid mit aufwendigen Seidenblüten und Federn am Dekolleté sah wunderschön aus. Einige Modeexperten störten sich allerdings an der verkürzten Kleidlänge und den klobigen schwarzen Pumps, die dem ansonsten zarten Look etwas die Leichtigkeit nahmen. Trotzdem: Ein traumhafter Auftritt, nicht zuletzt dank der eleganten Frisur, die das Gesamtbild perfekt abrundete.

Trend-Alarm: Flieder dominiert den Red Carpet

Nicht Gold, nicht Schwarz, die absolute Trendfarbe des Abends war ganz eindeutig zartes Pastell-Lila. Gleich mehrere Stars schienen sich modisch abgesprochen zu haben und brachten märchenhafte Flieder-Nuancen auf den blauen Teppich. "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke erschien in einer lilafarbenen Robe aus Seidenfaille von Prada, die vor allem durch einen aufwendigen Cape-Rücken und elegante Schleifen-Details ins Auge fiel.

Emmys 2026: Die Trendfarbe am Red Carpet 1 / 3 Emilia Clarke © NBC via Getty Images Florence Pugh © NBC via Getty Images Sarah Pidgeon © NBC via Getty Images

Auch Sarah Pidgeon zog alle Blicke auf sich: Für ihr großes Emmys-Debüt wählte sie ein maßgeschneidertes, lavendelfarbenes Seiden-Slip-Dress von Chanel. Hollywood-Liebling Florence Pugh machte das lila Trio schließlich komplett und verzauberte in einer bodenlangen, violetten Vivienne-Westwood-Kreation mit einem romantischen, semitransparenten Tüll-Overlay.

Die modischen Fehltritte

Shailene Woodley

Shailene Woodley © Variety via Getty Images

Manchmal ist weniger einfach mehr. Shailene wählte einen exzentrischen Couture-Look von Balenciaga, bestehend aus einer übergroßen, goldverzierten Hose, einem lockeren blauen Tanktop und burgunderroten Lederhandschuhen. Hier gab es eindeutig zu viele unruhige Elemente, die am Ende leider überhaupt nicht harmonierten.

Megan Stalter

Megan Stalter © Kevin Mazur/Getty Images

Das war zweifellos der verrückteste (und freizügigste) Look der Nacht. Die "Hacks"-Darstellerin verzichtete auf ein klassisches Abendkleid und erschien stattdessen fast komplett in goldener Körperfarbe bemalt, kombiniert mit sehr knappen Hotpants. Sie wollte offensichtlich selbst die menschliche Version einer Emmy-Trophäe darstellen. Mutig? Definitiv. Ein stylisches Fashion-Highlight? Eher ein wilder Fiebertraum.