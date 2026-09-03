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Gefährlicher Stoff

Berliner Flughafen evakuiert

Empfangsgebäude des BER Flughafens bei Nacht mit reduzierter Fassadenbeleuchtung.
© Getty Images
Die Polizei hat am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) das Terminal 1 geräumt.
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Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Die Fluggäste wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Laut Bundespolizei habe eine Frau beim Servicepoint der Bundespolizei gesagt, sie habe einen gefährlichen Stoff dabei.

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"Bei der unbestimmten Substanz konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden", sagte der Sprecher. Deswegen wurde der Gefahrgut-Alarm ausgelöst. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

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