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Beliebte Musik-Show: »Schlager-Spaß mit Andy Borg«

Ein Mann im hellblauen Anzug hält ein Mikrofon und lächelt in einer Studioumgebung.
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Borg präsentiert beliebte Schlagerlegenden und junge Hitparadenstars
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Stimmung. Sänger Andy Borg begrüßt Stars aus der Schlagerwelt und lädt die Zuschauer:innen des SWR zu einem geselligen Musikabend: In der gemütlichen Weinstube präsentieren seine Gäste neue Hits sowie beliebte Evergreens. Diesmal mit dabei: Saso Avsenik & seine Oberkrainer, Hansy Vogt, Semino Rossi, Anita Hofmann, Reiner Kirsten und Sohn, Swen Tangl, Gaby Baginsky und Christian Franke.

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Ein Mann im Anzug singt mit Mikrofon auf einer Bühne mit rotem Hintergrund und Weindekor.
SWR SCHLAGER-SPASS MIT ANDY BORG - DAS BESTE, am Samstag (26.09.26) um 20:15 Uhr im SWR. Das Beste der SWR Musikshow der vergangenen Monate: Gastgeber Andy Borg präsentiert beliebte Interpret:innen, Schlagerlegenden und junge Hitparadenstars - viel Musik mit Herz und Seele. Mit dabei: Semino Rossi. © SWR/Kerstin Joensson, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung 'Bild: SWR/Kerstin Joensson' (S2+). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-26868, foto@swr.de © SWR/Kerstin Joensson

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