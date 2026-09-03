Beliebte Musik-Show: »Schlager-Spaß mit Andy Borg«

SWR SCHLAGER-SPASS MIT ANDY BORG - DAS BESTE, am Samstag (26.09.26) um 20:15 Uhr im SWR. Das Beste der SWR Musikshow der vergangenen Monate: Gastgeber Andy Borg präsentiert beliebte Interpret:innen, Schlagerlegenden und junge Hitparadenstars - viel Musik mit Herz und Seele. Mit dabei: Semino Rossi. © SWR/Kerstin Joensson, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung 'Bild: SWR/Kerstin Joensson' (S2+). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-26868, foto@swr.de

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