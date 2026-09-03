Beliebte Musik-Show: »Schlager-Spaß mit Andy Borg«
Stimmung. Sänger Andy Borg begrüßt Stars aus der Schlagerwelt und lädt die Zuschauer:innen des SWR zu einem geselligen Musikabend: In der gemütlichen Weinstube präsentieren seine Gäste neue Hits sowie beliebte Evergreens. Diesmal mit dabei: Saso Avsenik & seine Oberkrainer, Hansy Vogt, Semino Rossi, Anita Hofmann, Reiner Kirsten und Sohn, Swen Tangl, Gaby Baginsky und Christian Franke.
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