oe24
TV
E-Paper
Immo

Brandenburg

Anschlag auf Stromnetz: Bekennerschreiben eingegangen

Hochspannungsleitungen vor dem Kraftwerk Jänschwalde mit rauchenden Kühltürmen und Bäumen im Vordergrund.
© EPA
Nach dem Anschlag auf ein Umspannwerk in Brandenburg ist bei der Polizei ein Bekennerschreiben eingegangen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Authentizität des Schreibens werde derzeit überprüft und sei Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Aus ermittlungstaktischen Gründen würden keine weiteren Angaben gemacht.

Auch interessant

Weniger offene Stellen: Jobsuche wird schwieriger

HIER ist der Sprit teuer wie nie

Terror-Alarm: Anschlag auf Rüstungsunternehmen

Bei dem Anschlag am Dienstag auf ein Umspannwerk in der Nähe des Kraftwerks Jänschwalde hatten Unbekannte versucht, mit selbst gebauten Flugkörpern einen Kurzschluss und einen großflächigen Stromausfall auszulösen. Dazu schossen sie leitfähiges Material in das Umspannwerk. Ein Kraftwerksblock fiel daraufhin kurzzeitig aus, ein größerer Stromausfall wurde jedoch verhindert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sandra Bullock auf Tauchstation

Anschlag auf Rüstungsunternehmen

Weitere Verhaftungen im Billard-Mord

HIER ist der Sprit teuer wie nie

Trumps Erzfeindin Liz Cheney verliert Vorwahlen

FDP-Politikerin verkauft Erotikfotos auf OnlyFans

Bundesheer: So werden Soldaten beleidigt

Anschlag auf Stromnetz: Bekennerschreiben eingegangen

Weniger offene Stellen: Jobsuche wird schwieriger

Wettfahrt im Vollrausch kostete zwei Menschenleben