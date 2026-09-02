FDP-Politikerin verkauft Erotikfotos auf OnlyFans

Susanne Schmidt aus Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) verkauft Nackt- und Erotikfotos auf OnlyFans. Die FDP-Politikerin und Ärztin will damit ihren Studienkredit abbezahlen.

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Deutschland. Um ihre Ersparnisse aufzubessern und einen noch offenen Studienkredit zu tilgen, hat die 44-jährige FDP-Politikerin und Ärztin Susanne Schmidt einen kostenpflichtigen Account auf der Plattform OnlyFans ins Leben gerufen. Für eine monatliche Gebühr von 20 Dollar bietet sie dort Nackt- und Erotikfotos an. Mittelfristig peilt sie Einnahmen von rund 2.000 Dollar im Monat an, wofür hundert Abonnenten ausreichen würden.

Pragmatische finanzielle Gründe

Ihren neuen Nebenerwerb begründet die 44-Jährige mit aufgebrauchten Ersparnissen und einem noch offenen Studienkredit. Staatliche Unterstützung lehnt sie ab, da sie dem Staat nicht zur Last fallen wolle, wie sie der "Ostsee-Zeitung" sagte. Bereits in der Vergangenheit zeigte sie sich auf Instagram oft freizügig in Unterwäsche oder Kostümen.

Keine Politik auf Profil

Auf dem neuen Account sollen ausschließlich klassische Nackt- und Erotikfotos zu sehen sein. Schmidt kündigte an, sich ganz natürlich und unbeschönigt zeigen zu wollen, um sich gegen unrealistische Schönheitsideale zu stellen. Themen wie Politik und ihre medizinische Ausbildung sollen auf der Plattform hingegen ausgespart bleiben.

Kritik in der Partei

Der Zeitpunkt des Starts fällt in die heiße Phase vor der Landtagswahl, bei der Schmidt selbst nicht antritt, aber ihre Parteifreunde unterstützt. Wegen früherer freizügiger Auftritte gab es laut "Ostsee-Zeitung" bereits zwei interne Verfahren in der FDP, die jedoch ohne Parteiausschluss blieben. Susanne Schmidt ist Abgeordnete in der Greifswalder Bürgerschaft und schreibt an ihrer Doktorarbeit.