Brand in Gießereibetrieb: Mitarbeiter verhindern Schlimmeres

Durch das beherzte und rasche Eingreifen der Mitarbeiter konnte am Mittwoch ein Großbrand bei Neuman Aluminium in Lilienfeld verhindert werden.

Ein Brand in der Gießerei der Firma Neuman Aluminium Austria GmbH in der Stadtgemeinde Lilienfeld hat Mittwochfrüh den Einsatz von 111 Mitgliedern von 13 Feuerwehren gefordert. Ein Mitarbeiter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zu weiteren Untersuchungen in das örtliche Spital gebracht, teilt das Unternehmen mit. Eine Kaltwalzanlage hatte Feuer gefangen, die Flammen wurden rasch gelöscht.

Ausgebrochen war der Brand an der Walzlinie kurz nach 5.00 Uhr. Mitarbeiter ergriffen erste Löschmaßnahmen und hielten das Feuer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte unter Kontrolle, betonte das Unternehmen.