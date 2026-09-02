Einsatz in Augsburg
Explosion am Hauptbahnhof legt Verkehr lahm
Die Detonation hat Beeinträchtigungen für den gesamten Verkehr sowie für den öffentlichen Nahverkehr zur Folge. Nach bisherigen Informationen wurden durch die Explosion zwei Personen leicht verletzt, sie erlitten Knalltraumata. Ebenfalls wurden Scheiben von Fensterfronten beschädigt. Für die genaueren Untersuchungen sind Spezialisten für Sprengstoff vom Landeskriminalamt Bayern direkt vor Ort eingetroffen.
Teilbereiche des Bahnhofs komplett gesperrt
Aufgrund der Maßnahmen sind das eigentliche Bahnhofsgebäude und der Bereich am Gleis 1 gesperrt worden. Der Zugverkehr ist dadurch zwar eingeschränkt, die Abwicklung läuft aber über die restlichen Gleise weiter. Fahrgäste können die anderen Bahnsteige über den Nord- sowie den Südzugang erreichen.
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Ursache der Detonation bislang unklar
Die genaue Zahl aller Betroffenen ist derzeit ebenso unklar wie der genaue Auslöser der Detonation. Wegen der andauernden Arbeiten sind Straßen rund um das Bahnhofsgelände gesperrt, worüber die Polizei auch auf der Plattform X informiert. Lokale Öffi-Verbindungen in Augsburg sind ebenfalls von den Maßnahmen betroffen.
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