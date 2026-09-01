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NATO-Generalsekretär

Rutte zu Leipziger Drohne: "Die Beweise sind eindeutig"

Mark Rutte
© Getty Images
Der NATO-Generalsekretär begrüßt die von Deutschland geplanten Maßnahmen.
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NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat die von Deutschland geplanten Maßnahmen wegen des Sprengstoffdrohnenfunds auf dem Flughafen Leipzig/Halle begrüßt. "Die Beweise sind eindeutig", teilte der Niederländer am Dienstag mit. Die NATO stehe nach dem russischen hybriden Angriff in voller Solidarität an der Seite Deutschlands. Die Unterstützung für die Ukraine sei ebenso unerschütterlich wie der Einsatz für die kollektive Verteidigung der NATO.

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"Russlands Versuche, uns einzuschüchtern, unsere Einheit zu untergraben und unsere Bereitschaft zur Unterstützung der Ukraine zu schwächen, sind vergeblich und werden scheitern", erklärte er. Die NATO werde ihre Fähigkeit weiter stärken, alle Verbündeten gegen jede Bedrohung abzuschrecken und zu verteidigen - auch gegen bösartige Handlungen wie jene in Leipzig und andernorts im Bündnisgebiet. Rutte sprach nach eigenen Angaben am Dienstag auch mit Kanzler Friedrich Merz zu dem Drohnenvorfall. An diesem Mittwoch will er sich zudem mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beraten.

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