Neuer Rekord
HIER ist der Sprit teuer wie nie
Der Preis für einen Liter Superbenzin E10 stieg am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt auf 2,215 Euro. Damit wurde der bisherige Rekord von 2,203 Euro aus dem März 2022 übertroffen. Dies teilte der deutsche ADAC auf Anfrage der Bild am Donnerstag mit. Auslöser für die steigenden Kosten ist das Wiederaufflammen des Irankriegs.
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Bisheriger Rekord aus 2022 übertroffen
Der aktuelle Wert stellt eine neue Höchstmarke dar. Zuvor stammte der Rekordpreis beim Superbenzin der Sorte E10 aus dem März 2022, als der Liter im Schnitt 2,203 Euro kostete.
Höhere Spritpreise im Jahr 2012
Obwohl die aktuellen Preise extrem hoch sind, gab es in der Vergangenheit phasenweise noch teurere Zeiten. Inflationsbereinigt lagen die Spritpreise im Jahr 2012 nämlich höher als derzeit.
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