Festnahmen
Terror-Alarm: Anschlag auf Rüstungsunternehmen
In der Nacht auf Donnerstag wurden mehrere Brandsätze auf eine Baustelle im Stadtteil Berg am Laim geworfen. Die Baustelle befindet sich direkt vor der Firmenzentrale des Technologiekonzerns und Rüstungsunternehmens Rohde & Schwarz. Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) vermutet einen Anschlagsversuch gegen den Rüstungsbetrieb. Wie ein Sprecher des LKA mitteilte, werde von einem politischen Hintergrund der Tat ausgegangen.
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Verdächtige nach Tat festgenommen
Einsatzkräfte konnten daraufhin zwei Personen festnehmen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine 28-jährige Frau sowie einen 38-jährigen Mann mit bulgarischer Staatsbürgerschaft.
Ermittlungen des LKA laufen
Die genauen Hintergründe und weiteren Details der Attacke werden von den zuständigen Behörden derzeit genauer untersucht.
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