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Terror-Alarm: Anschlag auf Rüstungsunternehmen

Mehrere Polizeiautos mit Blaulicht in einer Stadt bei Nacht.
© Getty Images
Nach einer Brandattacke auf eine Baustelle vor einem Rüstungskonzern in München vermutet das LKA ein politisches Motiv. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.
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In der Nacht auf Donnerstag wurden mehrere Brandsätze auf eine Baustelle im Stadtteil Berg am Laim geworfen. Die Baustelle befindet sich direkt vor der Firmenzentrale des Technologiekonzerns und Rüstungsunternehmens Rohde & Schwarz. Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) vermutet einen Anschlagsversuch gegen den Rüstungsbetrieb. Wie ein Sprecher des LKA mitteilte, werde von einem politischen Hintergrund der Tat ausgegangen.

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Verdächtige nach Tat festgenommen

Einsatzkräfte konnten daraufhin zwei Personen festnehmen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine 28-jährige Frau sowie einen 38-jährigen Mann mit bulgarischer Staatsbürgerschaft.

Ermittlungen des LKA laufen

Die genauen Hintergründe und weiteren Details der Attacke werden von den zuständigen Behörden derzeit genauer untersucht.

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