LASK-Odyssee nimmt Kurs auf Athen

Europas größte Bühne ruft – und der LASK ist bereit! In Athen wartet auf die Linzer am Dienstag (18.45 Uhr/live auf Sky) gleich zum Auftakt ein echter Härtetest. Die Vorfreude ist riesig, der Respekt ebenso. Doch verstecken wollen sich die Athletiker in der Königsklasse ganz sicher nicht.

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61 Jahre Warten, ein historischer Double-Titel, das "Wunder von Linz" – und jetzt die Königsklasse! Die Reise des LASK war zuletzt wahrlich eine Odyssee. Am Dienstag (ab 18.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) erreicht sie den nächsten Höhepunkt: Bei AEK Athen feiern die Athletiker ihr Debüt in der Champions-League-Ligaphase.

Dabei reist der amtierende österreichische Meister mit breiter Brust nach Griechenland. Acht Siege aus neun Pflichtspielen, dazu ein Torverhältnis von 33:4 sprechen eine deutliche Sprache. Die einzige Niederlage? Das 0:3 bei Celtic im Play-off. Spätestens seit dem unglaublichen 5:1 nach Verlängerung im Rückspiel ist auch dieser Rückschlag Geschichte. Am Samstag gab es mit dem 6:1 gegen Deutschlandsberg in der zweiten ÖFB-Cup-Runde zudem gleich die nächste Portion Selbstvertrauen.

Kühbauer: »Sind nicht gekommen, damit wir Kanonenfutter sind«

Doch in Athen wartet kein leichter Spaziergang. AEK ist zuhause eine Macht: Drei Heimspiele, drei Siege, 13:0 Tore. Der 14-fache griechische Meister ist nach acht Jahren zurück in der Königsklasse und will den Auftakt im eigenen Hexenkessel unbedingt vergolden. Zuletzt fertigte AEK Aris Thessaloniki sogar mit 5:0 ab, Ungarns Teamstürmer Barnabás Varga traf doppelt.

LASK-Coach Didi Kühbauer weiß, was seine Mannschaft erwartet – und will erst gar keine Sightseeing-Tour daraus machen. "Es wäre schlimm, wenn wir nach Athen fahren, nur um die Stadt zu sehen. Wir sind nicht in die Champions League gekommen, dass wir nur Kanonenfutter sind. Wir wollen schon ein gutes Spiel abliefern."

Kalajdzic & Ljubicic als Super-Joker

Dafür fordert der Burgenländer genau jene Tugenden, die sein Team bereits gegen Celtic auszeichneten: "Das Entscheidende ist, dass meine Burschen wieder diese Leidenschaft aufbringen, alles aufzubringen und mutig sind." Seit seinem LASK-Comeback musste Kühbauer in 36 Spielen erst drei Niederlagen hinnehmen.

Auch Christoph Lang fiebert seiner Premiere entgegen. "Für mich geht ein Traum in Erfüllung", sagt der 24-Jährige. Nach dem Jochbeinbruch von Samuel Adeniran dürfte Lang ganz vorne beginnen, während Rückkehrer Sasa Kalajdzic zunächst auf der Bank erwartet wird. Helfen könnte zudem Robert Ljubicic, der einst für AEK spielte und seinen neuen Kollegen wertvolle Einblicke liefern kann.

Doch eine Statistik bereitet Kühbauer Kopfzerbrechen: Seit elf Europacup-Auswärtsspielen wartet der LASK auf einen Sieg. Der letzte gelang 2021 bei Maccabi Tel Aviv. Nun soll ausgerechnet Athen zum nächsten Wendepunkt der LASK-Odyssee werden. Denn die Linzer sind nicht nach Griechenland gereist, um nur mitzuspielen – sie wollen etwas mitnehmen.

Mögliche Aufstellung:

Fußball-Champions-League, Ligaphase, 1. Runde: AEK Athen - LASK (Athen, Allwyn Arena, 18.45 Uhr MESZ/live Sky, SR Luis Godinho/POR)

AEK: Strakosha - Rota, Relvas, Moukoundi, Pilo - Majer, Kairinen, Marin, Gacinovic - Jovic, Varga

LASK: Jungwirth - Mbuyamba, Tornich, Andrade - Jörgensen, Ljubicic, Bogarde, Horvath, Bello - Usor, Lang