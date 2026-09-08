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Flug-Chaos

Störung der Flugsicherung behindert britische Airports

Menschen warten und empfangen ankommende Passagiere im Terminal 2 am Flughafen Heathrow.
© Getty Images
Eine technische Störung bei der britischen Flugsicherung NATS hat zu Behinderungen an mehreren großen Flughäfen in Großbritannien geführt.
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Betroffen von Verspätungen und Einschränkungen waren am Dienstag unter anderem die Flughäfen London-Heathrow, Gatwick, Stansted und Manchester.

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Zudem kam es am Flughafen der irischen Hauptstadt Dublin zu Verzögerungen. Das Problem liege im Flugdaten-Verarbeitungssystem, teilte NATS mit. Ingenieure arbeiteten an einer raschen Behebung des Fehlers. Der Luftraum bleibe geöffnet und es fänden weiterhin Starts statt, eine vollständige Normalisierung werde jedoch Zeit benötigen.

Wiederholt Probleme mit der Flugsicherung

British Airways sprach von einigen Flugstörungen in diesem Zusammenhang. In der Vergangenheit hatte es in Großbritannien wiederholt Probleme mit der Flugsicherung gegeben. Im Juli vergangenen Jahres führte ein Radarausfall dazu, dass der Flugbetrieb an mehreren Flughäfen für mehr als vier Stunden unterbrochen werden musste. Im Jahr 2023 hatte eine Fehlfunktion bei der automatischen Verarbeitung von Flugplänen ein Chaos im britischen Luftraum ausgelöst.

Die britische Luftfahrtbehörde forderte NATS daraufhin im Jahr 2024 auf, die Notfallpläne zu überarbeiten. Den Fluggesellschaften entstanden durch den damaligen Vorfall Kosten von mehr als 100 Millionen Pfund für Entschädigungen und Rückerstattungen.

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