Störung der Flugsicherung behindert britische Airports

Eine technische Störung bei der britischen Flugsicherung NATS hat zu Behinderungen an mehreren großen Flughäfen in Großbritannien geführt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Betroffen von Verspätungen und Einschränkungen waren am Dienstag unter anderem die Flughäfen London-Heathrow, Gatwick, Stansted und Manchester.

Zudem kam es am Flughafen der irischen Hauptstadt Dublin zu Verzögerungen. Das Problem liege im Flugdaten-Verarbeitungssystem, teilte NATS mit. Ingenieure arbeiteten an einer raschen Behebung des Fehlers. Der Luftraum bleibe geöffnet und es fänden weiterhin Starts statt, eine vollständige Normalisierung werde jedoch Zeit benötigen.

Wiederholt Probleme mit der Flugsicherung

British Airways sprach von einigen Flugstörungen in diesem Zusammenhang. In der Vergangenheit hatte es in Großbritannien wiederholt Probleme mit der Flugsicherung gegeben. Im Juli vergangenen Jahres führte ein Radarausfall dazu, dass der Flugbetrieb an mehreren Flughäfen für mehr als vier Stunden unterbrochen werden musste. Im Jahr 2023 hatte eine Fehlfunktion bei der automatischen Verarbeitung von Flugplänen ein Chaos im britischen Luftraum ausgelöst.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die britische Luftfahrtbehörde forderte NATS daraufhin im Jahr 2024 auf, die Notfallpläne zu überarbeiten. Den Fluggesellschaften entstanden durch den damaligen Vorfall Kosten von mehr als 100 Millionen Pfund für Entschädigungen und Rückerstattungen.