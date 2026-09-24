Neue "Kulturcard Alsergrund" wird an Haushalte verschickt

Die Kulturcard soll Kunst und Kultur am Alsergrund heuer wieder für alle leistbar machen.

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Am Donnerstag wurde im wiedereröffneten Löblich Theater die neue Kulturcard Alsergrund für die Saison 2026/2027 präsentiert. Die traditionsreiche Kulturcard bietet kostengünstigen Eintritt in zehn teilnehmende Theater. Diese wird Ende September an alle Haushalte des Bezirks verschickt und bietet für jedes Theater zwei Besuche um 20 Euro pro Person. Die Aktion beruht auf einer Initiative der Theaterbetriebe im 9. Bezirk und wird von der Bezirksvertretung Alsergrund unterstützt. Teilnehmende Theater sind Bronski & Grünberg Theater, Kabinetttheater, Schauspielhaus Wien, Schubert Theater, Löblich Theater, Theater Experiment am Liechtenwerd, Theater-Center-Forum, Volksoper, Volkstheater und WUK Performing Arts.

"Kunst und Kultur gehören zur DNA Wiens und sind ein wesentlicher Baustein unserer Wiener Lebensqualität. Deshalb arbeiten wir konsequent daran, die Vielfalt von Kunst und Kultur für alle zugänglich zu machen. Die Kulturcard Alsergrund ist das Ergebnis einer großartigen Kooperation zwischen sehr unterschiedlichen Theatern – und in diesem Sinne vorbildhaft für solidarisches Handeln. Darüber hinaus ist die Kulturcard ein lebendiges Beispiel dafür, wie wir das vielfältige Theaterangebot im 9. Bezirk zu einem attraktiven Preis erlebbar machen und damit kulturelle Teilhabe ermöglichen", freut sich Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft.

"Als Bezirksvorsteherin ist es mir wichtig, dass Kunst- und Kulturangebote für alle leistbar und zugänglich sind. Zum bereits 14. Mal ermöglicht die Kulturcard kostengünstige Theaterbesuche für alle Alsergrunder*innen. Unsere Theater bieten ein vielfältiges und spannendes Programm, und mit der Kulturcard Alsergrund können Sie diese Angebote zu einem attraktiven Preis genießen. Mein herzlicher Dank gilt allen teilnehmenden Theatern, die dieses besondere Angebot durch ihr Engagement Jahr für Jahr möglich machen", betont Bezirksvorsteherin Saya Ahmad.