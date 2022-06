× Wolfgang Fellner ist der Print-Medienmacher des Jahrzehnts

Extradienst kürt Alexander Wrabetz (TV) & Wolfgang Fellner (Print) zu den Medien-Siegern der letzten 18 Jahre.

Das Medienmagazin EXTRA DIENST -und sein Herausgeber Christian Mucha -feiern nächste Woche ihr 40-Jahre-Jubiläum.

Der EXTRADIENST nahm das zum Anlass, erstmals eine Gesamt-Wertung seines seit 18 Jahren laufenden "Kommunikator"-Rankings zu erstellen. Jedes Jahr wählt eine prominente Fach-Jury mit den Top-Medienexperten des Landes die besten Medien-Manager Österreichs.

In den 18 Jahren haben insgesamt über 500 Juroren (das gesamte Who's who der Branche) gevotet.

Das Gesamt-Ranking aus 18 Jahren ist spannend. Wer sind die fünf Medienmacher, die Österreich in den 18 Jahren geprägt haben?

Mucha: »Print-Verleger haben stärksten Einfluss«

Alexander Wrabetz, der unangefochtene Sieger in der Kategorie TV, gewinnt auch die Gesamtwertung.

Wrabetz ist laut EXTRA-DIENST-Ranking der Medienmanager, der Österreich am stärksten geprägt hat.

Der Ex-ORF-Chef landete in den 18 Jahren 11-mal in den Top 3.

Ganz knapp hinter Wrabetz belegt ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner den zweiten Platz der besten Medienmanager der letzten zwei Jahrzehnte.

Wolfgang Fellner gewinnt die Kategorie der besten Print-Manager des Landes.

10-mal war Fellner in den letzten 18 Jahren in den Top 3 des Kommunikator-Rankings: 3x als Dritter, 4x als Zweiter und sogar 3x (2007, 2017 und 2020) als Sieger. Zuerst als Gründer des News-Verlags, dann als ÖS-TERREICH-Mastermind und schließlich als oe24.TV- Erfinder wurde Fellner zum bestbewerteten Print-Verleger Österreichs gewählt.

Oscar Bronner, der Standard-Gründer, der heute als Künstler in New York lebt, belegt mit 8 Platzierungen in den Top 3 (1x Erster, 3x Zweiter, 4x Dritter) den dritten Platz.

Christoph Dichand, der Krone-Herausgeber, schafft mit 6 Top-3-Platzierungen den vierten Platz.

Und Horst Pirker, der frühere Styria-und heutige News-Verlags-Manager, wird mit 5 Top-3-Platzierungen Fünfter in diesem All-Time-Best-Ranking.

Christian Mucha, der EX-TRADIENST-Verleger, resümiert sein Gesamt-Ranking: "Es zeigt in Wahrheit ganz exakt die fünf Top-Kommunikatoren, die Österreichs Medien-Szene in den letzten zwei Jahrzehnten geprägt haben, wobei die Print-Verleger bei uns den stärksten Einfluss haben."