Christbaum-Verkauf: Heuer wird es wieder teurer

Mit dem ersten Advent-Wochenende ist es wieder so weit: Die niederösterreichischen Christbaumbauern starten mit dem Verkauf ihrer prachtvollen Weihnachtsbäume. Bis zum Heiligen Abend werden sie 1,1 Millionen Bäume verkaufen. Die Preise sind wieder leicht gestiegen.

Das erste Advent-Wochenende steht vor der Tür und mit ihm die Suche nach dem prächtigsten Baum fürs Weihnachtsfest. Unglaubliche 1,1 Millionen Bäume ernten Niederösterreichs rund 280 Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern Jahr für Jahr. Das sind rund 22 Millionen Euro an Wertschöpfung für die Landwirtschaft und damit für die Region. Zusätzlich bedeuten die Ernte und der Verkauf Arbeit für rund 1.000 Menschen.

Der Ab-Hof-Verkauf der Bäume startet am Wochenende, ab 12. Dezember startet dann traditionellerweise auch der Verkauf an den Ständen in Städten wie St. Pölten und Wien.

Christbäume werden teurer

Christbaumpreise bilden sich am freien Markt und hängen vom Alter des Baumes, seiner Qualität und dem Verkaufsort der angebotenen Weihnachtsbäume ab. Die Qualität des Baumes wird durch die Regelmäßigkeit seiner Äste, der Dichte der Astreihen und der Farbe bestimmt. Im Schnitt werden 31 Euro für einen Weihnachtsbaum ausgegeben. Verkaufen Bauern ihre Christbäume auf Ständen z.B. im städtischen Gebiet, fallen für sie Transport-, Personal- und Standkosten an. Aufgrund der Teuerung stöhnen auch die Christbaum-Bauern unter höheren Produktions-und Transportkosten. Dadurch kommt es auch heuer zu leichten Preissteigerungen.

Die Durchschnittspreise bei Tannen liegen zwischen 17 und 40 Euro pro Laufmeter -im vergangen waren es noch 15-39 Euro. Für Fichten sind 8-16 Euro, für Blaufichten 17-27 Euro pro Laufmeter zu berappen.

Naturbäume sind gefragt

70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher und damit rund 2.8 Millionen Haushalte setzen Jahr für Jahr auf einen Naturbaum zum Fest. Der Lieblingsbaum in Österreich ist die Nordmannstanne. Obwohl Haushalte ohne Kinder und Einpersonenhaushalte immer mehr werden, vertrauen die Österreicherinnen und Österreicher auf ihren heimischen Weihnachtsbaum. So konnte in Österreich ein leichter Zuwachs erreicht werden. Anders sieht es hier in Deutschland aus, wo der Trend hin zum Plastikbaum deutlich sichtbar ist.