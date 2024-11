Christbaum erleuchtet den Christkindlmarkt am Rathausplatz

Die Fichte am Rathausplatz stammt aus Rastenfeld im Waldviertel. Insgesamt erstrahlen heuer 31 Einkaufsgrätzel in der Bundeshauptstadt in festlichem Glanz.

Wien strahlt wieder: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck haben am Freitagnachmittag die Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen eingeschaltet. Damit erstrahlen 31 Einkaufsgrätzel in festlichem Glanz. Bereits seit Mittwoch leuchtet ja der Herzerlbaum am Christkindlmarkt am Rathausplatz, und am Samstag wurde der Christbaum ebendort von Ludwig und NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) illuminiert.

Der Christbaum wurde "zusätzlich zu mehr als 2.000 LED-Lichtern, dieses Jahr auch erstmals mit über 1.000 Weihnachtskugeln geschmückt, um ihn noch zusätzlich erstrahlen zu lassen", freute sich Ludwig laut einer Aussendung der Rathauskorrespondenz. Auch Johanna Mikl-Leitner zeigte sich vom diesjährigen Weihnachtsbaum begeistert: "Der Baum ist laut dem Forstdirektor einer der schönsten der letzten 25 Jahre." Die 80 Jahre alte und rund 30 Meter hohe Fichte stammt aus der Marktgemeinde Rastenfeld im Bezirk Krems-Land im Waldviertel. Beide Politiker würdigten die gute Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern Wien und Niederösterreich, dies habe sich auch bei der Hochwasser-Katastrophe Mitte September gezeigt. Anschließend folgte die Enthüllung der Widmungstafel, die Tradition und Brauchtum, aber auch das Miteinander, Gemeinschaft und Familie würdigt.

Der festlich geschmückte Christbaum ist eine der Attraktionen des Christkindlmarktes am Rathausplatz, der bis zum 26. Dezember täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet hat. Rund um den Baum präsentieren sich 99 Aussteller und Betriebe. Im Vorjahr lockte er 3,3 Millionen Besucher und Besucherinnen an. Heuer wurde der Christkindlmarkt zum besten Weihnachtsmarkt weltweit im Ranking des US-Nachrichtensenders CNN gewählt.

Positives Weihnachtsgeschäft

Sowohl Einheimische wie auch Touristen shoppen in weihnachtlich dekorierten Straßen lieber und länger, was wiederum den Unternehmen ein positives Weihnachtsgeschäft bringt. "Die festliche Weihnachtsbeleuchtung ist nicht nur ein leuchtendes Symbol der Hoffnung und Besinnlichkeit in unserer Stadt, sondern auch ein strahlendes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien", sagte Ludwig. Mit der Erhöhung der Weihnachtsbeleuchtungsförderung auf 75 Prozent setze man "ein starkes Zeichen der Unterstützung für unsere lokalen Unternehmen in diesen herausfordernden Zeiten".

"Die Wirtschaftskammer Wien ist seit über zwei Jahrzehnten der zentrale Ansprechpartner für die Wiener Weihnachtsbeleuchtung. Sie ist für die Gesamtjahreskoordination verantwortlich - etwa für die Abstimmung mit allen Fachdienststellen betreffend Auflagen, Förderungen, Sicherheitsüberprüfungen und Haftpflichtversicherung", betonte Ruck. Die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtungen liegt übrigens bei den Unternehmen in den jeweiligen Einkaufsstraßen.

Die Stadt Wien, in Form der Wirtschaftsagentur Wien, und die Wirtschaftskammer Wien haben sich dazu entschlossen, heuer und kommendes Jahr den Betrieb der Wiener Weihnachtsbeleuchtung mit 75 Prozent- statt wie bisher 50 Prozent - zu fördern. Begründet wurde dies mit wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.

31 Weihnachtsbeleuchtungen in Wien

Weihnachtlich beleuchtet sind heuer 31 Straßen und Einkaufsgebiete: in der Innenstadt die Annagasse, der Bauernmarkt, die Dorotheergasse, Goldschmiedgasse/Jasomirgottstraße, der Graben/Trattnerhof, die Herrengasse, Kärntner Straße, der Kohlmarkt, Neuer Markt, das Palaisviertel, die Rotenturmstraße, Spiegelgasse, Wallnerstraße/Fahnengasse und Wollzeile. In den anderen Bezirken sind es 17 weitere Gebiete: Landstraßer Hauptstraße (Landstraße), Innere Mariahilferstraße (Mariahilf), Neubaugasse (Neubau), Josefstädter Straße (Josefstadt), Servitenviertel, Volksopernviertel (Alsergrund), Simmeringer Hauptstraße (Simmering), Meidlinger Hauptstraße (Meidling), Hütteldorfer Straße, Nisselgasse (Penzing), Gablenzgasse, Reindorfgasse (Rudolfsheim-Fünfhaus), Währinger Straße, Kreuzgasse (Währing), Obkirchergasse (Döbling), Seestadt Aspern (Donaustadt), Maurer Hauptplatz (Liesing).