Torwart-Legende verliert Führerschein nach Wiesn-Rausch

Er hat wieder Ärger mit der Polizei.

Jens Lehmann (54) muss sich erneut mit Polizei und Staatsanwaltschaft herumschlagen.

Von der Polizei angehalten

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, wurde Lehmann in der Nacht von Sonntag auf Montag in München von der Polizei angehalten und kontrolliert. Er soll vom Oktoberfest gekommen sein, geschwankt und nach Alkohol gerochen haben. Lehmann war wohl so betrunken, dass er nicht mehr in das Alkoholmessgerät pusten konnte. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Bluttest soll den Alkoholwert Lehmanns im Blut feststellen. Das Ergebnis wird erst in ein paar Tagen erwartet.

Wilde Wiesn-Feier

Auf der Wiesn feierte der Ex-Dortmund- und Arsenal-Torwart im Schützenzelt und hat wohl ordentlich hingelangt beim Bier. Oberstaatsanwältin Anne Leiding erklärte: „Herr Lehmann wurde aufgrund auffälligen Fahrverhaltens mit einem Pkw im Innenstadtbereich München am 23.9.24 gegen 1.30 Uhr einer Polizeikontrolle unterzogen.“

Statement der Staatsanwaltschaft

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft weiter: „Hierbei sollen durch die Polizei deutlicher Alkoholgeruch und ein unsicherer Gang wahrgenommen worden sein. Ein Atemalkoholtest erbrachte kein verwertbares Ergebnis, woraufhin die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Das Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung steht noch aus. Unsere Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Trunkenheit im Verkehr dauern an.“