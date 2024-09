Irres Gerücht: Was läuft da zwischen Musk und Meloni?

Giorgia Meloni sei "innen noch schöner als außen"

Am Rande der einwöchigen 79. UNO-Generalversammlung bekam die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Montag den Global Citizen Award in New York verliehen. Die Laudatio hielt dabei kein Geringerer als Elon Musk.

Der Tesla- und X-Chef lobte die Rechtsaußen-Politikerin dabei in den höchsten Tönen. „Es ist eine Ehre, diesen Preis an eine Frau zu verleihen, die innen noch schöner ist als außen“, so Musk in seiner Laudatio. Meloni habe „einen unglaublichen Job“ gemacht, sei „authentisch, ehrlich und treu“. Musk musste bei seinen Lobesworten sogar selbst kichern, ehe er den Preis überreichte.

Giorgia Meloni is someone that I admire that has done an incredible job as the Prime Minister of Italy. Italy is experiencing a record economic growth, record low unemployment. She's authentic, honest and truthful.



一 Elon Musk ???????????????? pic.twitter.com/0Pa27MFbbd — DogeDesigner (@cb_doge) September 24, 2024

Die italienische Premierministerin bezeichnete ihrerseits Musk als „kostbares Genie“ und erzählte von ihren „herzlichen“ Begegnungen in Rom.

Elon Musk and Italian Prime Minister Giorgia Meloni were spotted engaging in conversation at the Global Citizen Awards in New York. Their interaction at this high-profile event has caught the attention of many. #ElonMusk #GiorgiaMeloni #GlobalCitizenAwards #NewYork #Melody pic.twitter.com/SGOMJshM6U — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) September 24, 2024



Die beiden unterhielten sich am Abend dann weiter am Tisch und wirkten dabei äußerst vertraut. Im Netz wurde daraufhin sogar über eine romantische Beziehung zwischen Meloni und Musk spekuliert.

Der US-Milliardär war im Dezember beim politischen Festival "Atreju" der führenden italienischen Regierungspartei "Fratelli d'Italia" (FdI - Brüder Italiens) um Meloni aufgetreten. Zuletzt lobte Musk Meloni vor allem für ihre strenge Migrationspolitik.