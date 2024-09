Musk plant Sensation: So sollen Blinde wieder sehen können

Ablaufen soll es wie in "Star Trek". Musks Ziel: Blinde sollen mit Hilfe einer Super-Brille wieder sehen können. Das wäre eine Mega-Sensation und für viele, viele Menschen ein Gamechanger in ihrem Leben. Weltweit sind es rund 43 Millionen Menschen, die völlig erblindet sind. Musk will jetzt ihr Leben völlig verändern und plant die Brillen-Revolution.

Hinter dem Musk-Plan steckt ein Implantat. Vorbild ist die legendäre Science-Fiction-Serie „Star Trek“! In der Kult-Serie trägt der blinde Chef-Ingenieur Geordi La Forge ein Visier, das ihm das Sehen ermöglicht. Das Foto von La Forge postete Elon Musk jetzt auf dem Nachrichtenportal X und schrieb dazu: „Mit dem Blindsight-Gerät von Neuralink können auch Menschen sehen, die beide Augen und ihren Sehnerv verloren haben. Wenn der visuelle Cortex intakt ist, werden sogar Menschen, die von Geburt an blind sind, zum ersten Mal sehen können.“

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.



Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.



