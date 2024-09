Betrunken Unfall gebaut: ÖVP-Bürgermeister flüchtete vor Polizei

Der Bürgermeister einer Gemeinde im Mühlviertel soll gestern alkoholisiert Auto gefahren sein.

Der Bürgermeister einer Mühlviertler Gemeinde soll am Donnerstagabend betrunken einen Unfall gebaut haben. Das berichtet die Plattform "meinbezirk.at".

Der Ortschef Gerhard F. war auf der B3 im Gemeindegebiet Saxen in eine Polizeikontrolle geraten. Als er die Beamten bemerkte, die ihn mittels rotem Leuchtkegel aufhalten wollten, flüchtete der ÖVP-Politiker in Richtung Ortszentrum. Die Verfolgungsjagd mit Blaulicht soll über mehrere Kilometer durch das Ortsgebiet Klam in Richtung Baumgartenberg gegangen sein.

Im Kreuzungsbereich Sperken war laut Polizei aufgrund eines Hangrutsches die Fahrbahn gesperrt. Der Autolenker soll in diesem Kreuzungsbereich an der Absperrung vorbeigerast sein.

Auto prallte in einen Baum

Doch das Auto des Bürgermeisters kam von der Fahrbahn an und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Beamten erreichten kurze Zeit später die Unfallstelle. Zeitgleich traf auch ein Arzt zufällig ein und übernahm die Erste Hilfe-Maßnahmen.

Der Unfalllenker wurde von der Rettung und dem Notarztteam mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Laut "meinbezirk.at" dürften die Verletzungen aber nicht schwer sein.

Ein Alkovortest schlug laut Polizeimeldung an. Der Lenker wird wegen mehreren Übertretungen bei der BH Perg angezeigt. Seine politische Karriere dürfte der Ortchef ziemlich bald an den Nagel hängen.