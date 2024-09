Goldpreis durchbricht erstmals 2.600-Dollar-Marke

Das Edelmetall verteuert sich auf 2.612,60 Dollar je Feinunze

Die Aussicht auf weiter fallende Zinsen in den USA treibt den Goldpreis auf neue Rekordstände. Das Edelmetall verteuerte sich am Freitag in der Spitze um 1 Prozent auf 2.612,60 Dollar (2.341,9 Euro) je Feinunze. Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis bereits mehr als 26 Prozent zugelegt.

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend erstmals seit Anfang des Jahrzehnts ihren Schlüsselsatz gesenkt - und zwar gleich um einen halben Punkt auf eine Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent. Zugleich wurden weitere Schritte signalisiert. Da Gold keine Zinsen abwirft, profitiert das Edelmetall, wenn die Zinsen etwa für Staatsanleihen sinken.