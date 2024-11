16-Meter Christbaum für Wiener Neustadt

Seit vergangenem Wochenende ist die Stadt voll in Adventstimmung.

Die Wiener Neustädter Innenstadt erstrahlt wieder in weihnachtlichem Glanz. Mit der feierlichen Illuminierung des 16 Meter hohen Christbaums - gespendet von der Marktgemeinde Lanzenkirchen - gegenüber vom Alten Rathaus, leuchtet seit dem Wochenende nun auch die gesamte Weihnachtsbeleuchtung in den Fußgängerzonen. Die Illuminierung am Wochenende wurde vom Musikverein Lanzenkirchen, der Volksschule Lanzenkirchen und der Volksschule Rudolf Scheicher musikalisch umrahmt.

"Unser Christbaum kommt dieses Jahr aus Lanzenkirchen und unterstreicht einmal mehr unser gelebtes Motto 'Stadt & Land mitanand'. Ich wünsche den Besucherinnen und Besuchern unserer Stadt nun viel Freude mit dem Baum sowie zahlreichen weiteren Weihnachtsbeleuchtungen in den Fußgängerzonen und darüber hinaus", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Veranstaltungen

Heuer werden wieder vier Adventmärkte stattfinden:

29.11 bis 1.12. "Weihnachten im Stadtpark"

6.12. bis 8.12. "Advent in der Beethovenallee"

13.12 bis 15.12. "Advent am Dom" mit der Volkskultur NÖ

20.12. bis 22.12. "Advent im Bürgermeistergarten"

Der Krampuslauf findet am 29. November am Hauptplatz und in der Innenstadt statt. Das Event hat sich in den vergangenen Jahren unter der Führung der Krampusgruppe Leitha Bartl´n aus der Buckligen Welt zu einem einmaligen Show-Lauf entwickelt, wo viel Augenmerk auf Traditionen und Handwerk gelegt wird.