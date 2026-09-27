oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

NL-Kracher

Trotz Haaland-Tor: Portugal siegt ohne Ronaldo

Portugiesen jubelten - Ronaldo sah zu.
© Getty Images
Super-Torjäger Haaland machte es mit dem Ausgleichstor spannend, doch am Schluss jubelte Portugal über einen 2:1-Sieg.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Fans, die auf das Torjäger-Duell Erling Haaland gegen Cristiano Ronaldo gehofft hatten, wurden im Nations-League-Kracher der Gruppe A4 in Oslo enttäuscht. CR7 musste auf der Bank schmoren.

Joao Felix und Ramos trafen für Portugal

Trotzdem ließen es die Portugiesen krachen: Mit Joao Felix (17.) und Goncalo Ramos (54.) sorgten zwei andere Stürmerstars für die Tore. Letzterer profitierte von einem Geschenk von Goalie Örjan Nyland, der dem Angreifer den Ball servierte und von diesem dann überhoben wurde.

Für Norwegen traf einmal mehr Erling Haaland, der seine imposante Marke auf 65 Tore in 57 Länderspielen ausbaute. Vor der Pause hatte der 26-jährige Manchester-City-Star, der beim 3:2 gegen Dänemark doppelt getroffen hatte, noch drei große Möglichkeiten (14., 24., 35.) ausgelassen. Ebenfalls zu einem Sieg kam Dänemark beim 2:0 gegen das punktlose Wales.

Auch interessant

Warum fährt U6 in Wien als Straßenbahn?

Historische Klatsche für Klopp & Deutschland

Presley Gerber: Ex-Freundin bricht ihr Schweigen

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Torjäger-Showdown! Haaland fordert Ronaldo-Elf im Nations-League-Kracher

Nach Eklat: Israel kassiert 0:3-Pleite gegen Iren

Wirbel um Zawieschitzky nach Kosovo-Gegentor

Historische Klatsche für Klopp & Deutschland

Affengruber für Freundin, Adamu mit Alaba-Nummer

Aufstellung ist da: Debütanten-Power gegen Kosovo

Xaver Schlager: "Kirche im Dorf lassen"

Trotz Haaland-Tor: Portugal siegt ohne Ronaldo

3:1 - Rangnicks neue ÖFB-Truppe begeistert gegen Kosovo

Brasilien-Legende: "Ich habe 99 Prozent von meinem Einkommen verloren"