Trotz Haaland-Tor: Portugal siegt ohne Ronaldo

Super-Torjäger Haaland machte es mit dem Ausgleichstor spannend, doch am Schluss jubelte Portugal über einen 2:1-Sieg.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Fans, die auf das Torjäger-Duell Erling Haaland gegen Cristiano Ronaldo gehofft hatten, wurden im Nations-League-Kracher der Gruppe A4 in Oslo enttäuscht. CR7 musste auf der Bank schmoren.

Joao Felix und Ramos trafen für Portugal

Trotzdem ließen es die Portugiesen krachen: Mit Joao Felix (17.) und Goncalo Ramos (54.) sorgten zwei andere Stürmerstars für die Tore. Letzterer profitierte von einem Geschenk von Goalie Örjan Nyland, der dem Angreifer den Ball servierte und von diesem dann überhoben wurde.

Für Norwegen traf einmal mehr Erling Haaland, der seine imposante Marke auf 65 Tore in 57 Länderspielen ausbaute. Vor der Pause hatte der 26-jährige Manchester-City-Star, der beim 3:2 gegen Dänemark doppelt getroffen hatte, noch drei große Möglichkeiten (14., 24., 35.) ausgelassen. Ebenfalls zu einem Sieg kam Dänemark beim 2:0 gegen das punktlose Wales.