Warum fährt U6 in Wien als Straßenbahn?

Die U6 ist im Wiener U-Bahnnetz berüchtigt und einzigartig. Sie ist so besonders, dass sie ab und zu sogar über die Straßenbahngleise fahren kann.

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Nachtschwärmer sehen in Wien immer wieder verrückte Sachen. Dabei sorgt ein Ereignis für viel Staunen: die U6 auf Straßenbahngleise. Doch weshalb fährt die U-Bahn auf der Straße?

Die U6 ist in Wien einzigartig. Sie ist die einzige U-Bahn-Linie, die über die Überleitung statt mit stromführenden dritten Schienen (Stromschienen) betrieben wird. Zudem ist die U6 mit dem historischen Stadtbahn- und teils auch Straßenbahn-Lichtraumprofil verwandt. Somit können die Züge über die Straßenbahngleise fahren.

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Wenn Züge für schwere Instandhaltungsarbeiten in die Hauptwerkstätte überstellt werden müssen und keine direkte, reine U-Bahn-Gleisverbindung existiert, finden solche seltenen Fahrten außerhalb der Betriebszeiten auf Verbindungs- oder Betriebsgleisen statt.