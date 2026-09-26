oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Prognose

Hundertjähriger Kalender: So extrem wird der Winter

OR
von
Junge Frau mit lockigem Haar lächelt im Schnee, trägt Strickmütze, Schal und Handschuhe.
© Getty Images
Wer dem Hundertjährigen Kalender glaubt, dem steht ein extremer Winter bevor.
OE24 auf Google bevorzugen

Die traditionelle Wetteraufzeichnung zeichnet für den Winter 2026/27 ein Bild mit viel Schnee, kräftiger Kälte und nur kurzen milderen Phasen. Besonders der Jänner soll es in sich haben.

Auch interessant

Hitze-Herbst: "Heat Dome" bringt bis zu 40 Grad

Erdbeben erschüttert Raum Innsbruck

Sommer feiert Comeback mitten im Herbst

Dezember startet mit Schnee

Der Dezember beginnt laut Kalender winterlich. Am 1. soll auf den nassen Erdboden viel Schnee fallen, anschließend werden vom 2. bis 4. viel Wind und ungestümes Wetter erwartet. Am 5. soll erneut reichlich Schnee kommen, ehe sich das Wetter am 6. kurz aufhellt.

Danach wird es der Überlieferung zufolge richtig kalt: Vom 7. bis 19. Dezember soll eine längere Frostperiode folgen. Zum Monatsende wird es wieder wechselhafter. Zwischen dem 20. und 28. werden Regen und in höheren Lagen die ersten länger liegen bleibenden Schneefälle genannt. Die letzten drei Tage des Jahres sollen schließlich wieder Schnee und anschließend eisige Kälte bringen.

Jänner fast durchgehend bitterkalt

Noch winterlicher fällt die Vorhersage für den Jänner aus. Vom 1. bis 29. Jänner soll nahezu ununterbrochen große Kälte herrschen. Erst am 30. Januar wird eine Wetteränderung angekündigt: Der letzte Tag des Monats soll windig, gleichzeitig aber angenehm mild sein.

Verschneite Dächer und die Peterskirche in Wien, gesehen vom Stephansdom aus.
© Getty Images

Februar beginnt milder

Der Februar startet laut Kalender zunächst deutlich freundlicher. Am 1. wird trübes Wetter bei milder und angenehmer Luft beschrieben. Vom 3. bis 6. folgen wiederum trübes und kaltes Wetter. Am 8. soll sich das Wetter bessern, allerdings weiterhin von häufigem Regen begleitet werden. Ab 13. bis 16. Februar kehren schließlich Schnee und große Kälte zurück.

Dabei gilt: Der Hundertjährige Kalender ist keine wissenschaftliche Wetterprognose. Seine Angaben beruhen auf historischen Wetterbeobachtungen und überlieferten Regeln. Für konkrete Vorhersagen über den Winter 2026/27 sind moderne Wettermodelle und saisonale Klimaprognosen wesentlich aussagekräftiger.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dachse eine 1,66 Millionen lösen Euro teure Sanierung in Graz aus

Zeitumstellung 2026: Mit diesen vier Eselsbrücken die Richtung merken

Hitze-Herbst: "Heat Dome" bringt bis zu 40 Grad

Polizei sucht nach flüchtigem Messerstecher

Erdbeben erschüttert Raum Innsbruck

Warum der 26. September Österreichs häufigster Geburtstag ist

Hundertjähriger Kalender: So extrem wird der Winter

85-Jährige kracht in Biker – Mann tot

Erstes Skigebiet startet jetzt schon in die Saison

Rasender Stier schleudert Bauern durch die Luft