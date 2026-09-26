Rasender Stier schleudert Bauern durch die Luft

Der 44-jährige Bauer wollte eingreifen, weil der Stier ausgekommen war.

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Achenkirch. Ein Stier hat Samstagfrüh auf einer Weide im Tiroler Achenkirch (Bezirk Schwaz) den 44-jährigen Bauer sowie dessen 68-jährige Cousine attackiert und verletzt. Der Bauer hatte versucht, den Stier mit zwei Stöcken von der Kuhherde zu trennen. Das Tier erfasste daraufhin den Mann mit den Hörnern, schleuderte ihn durch die Luft und drückte ihn zu Boden. Schließlich wurde er über die Weide gestoßen. Die Frau, die zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls umgestoßen und zu Boden gedrückt.

Zuvor hatte die 68-Jährige laut einer Zeugin noch versucht, den Stier mit einem Stock dazu zu bringen, vom Landwirt abzulassen, berichtete die Polizei. Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Der Bauer wurde zwar von einem Rettungsteam und einem Notarzt erstversorgt, den Transport in ein Spital lehnte er jedoch ab.

Die 68-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. © ZOOM.TIROL

Der Mann habe erklärt, dass der Weidezaun auf seiner Landwirtschaft in den Nachtstunden von einem Unbekannten niedergelegt worden sei, wodurch der Stier ausgekommen sei, hieß es. Diesbezügliche Erhebungen waren laut Angaben der Exekutive im Gange. Letztlich werde dann den zuständigen Behörden berichtet werden.