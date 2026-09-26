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Hörbares Grollen

Erdbeben erschüttert Raum Innsbruck

Belebte Fußgängerzone in Innsbruck mit Straßencafés, historischen Gebäuden und Bergen im Hintergrund.
© Getty Images
Neben einer ruckartigen Bewegung des Untergrundes berichteten zahlreiche Personen von einem hörbaren Grollen.
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Innsbruck. Ein leichtes Erdbeben hat sich Samstagvormittag um 9.56 Uhr rund sechs Kilometer südöstlich von Innsbruck ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 3,8. Die Erschütterung wurde als deutliche, ruckartige Bewegung des Untergrundes wahrgenommen. Zahlreiche Personen berichteten zudem von einem hörbaren Grollen. Bei Erdbeben dieser Magnitude können vereinzelt leichte Schäden auftreten, teilte der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria mit.

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Bereits um 6.36 Uhr hatte sich in dem Gebiet ein schwächeres Erdbeben der Magnitude 1,6 ereignet, das vereinzelt von der Bevölkerung wahrgenommen wurde und als mögliches Vorbeben angesehen werden könne, hieß es. Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldung betreffend die Auswirkungen des Erdbebens über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die GeoSphere Austria. Die Adresse lautet: Österreichischer Erdbebendienst, GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien.

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