"Medienstar Sisi" als Sonderausstellung in der Hofburg

Seit einiger Zeit gibt es einen Boom an neuen Büchern, Filmen, Theaterstücken, Serien oder Ausstellungen über die spätere Kaiserin von Österreich-Ungarn

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"Alles Sisi" heißt es schon bald in der Innsbrucker Hofburg: Vorerst vom 24. September bis 11. Jänner kommenden Jahres wird dort eine Sonderausstellung mit dem Titel "Sisi als Medienstar - Kaiserin Elisabeth im Film und auf der Bühne" zu sehen sein, wie die Burghauptmannschaft Österreich am Mittwoch mitteilte. Ein Schwerpunkt dabei: Die berühmte "Sissi"-Trilogie von Ernst Marischka aus den 1950er-Jahren mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Hauptrollen.

Am 88. Geburtstag von verstorbener Schneider

Passend dazu werde die Ausstellung am 23. September eröffnet - dem 88. Geburtstag der bereits 1982 verstorbenen Romy Schneider. Die Ausstellung zeige Filmszenen, Kostüme und Möbel aus diesem Umfeld und thematisiere zugleich die stark romantisierende Darstellung von Elisabeth und der Monarchie, hieß es.

Darstellung im Laufe der Zeit verändert

"Im Mittelpunkt steht nicht die historische Person Elisabeth allein, sondern vor allem das Bild, das Film- und Bühnenproduktionen von ihr geschaffen haben. Die Ausstellung zeigt, wie sich die Darstellung der Kaiserin im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Die Ausstellung erstreckt sich vom Barockkeller der Hofburg Innsbruck bis in die kaiserlichen Apartments", konkretisierte Burghauptmann-Stellvertreter Markus Wimmer die Gesamtausrichtung der Sonderausstellung. Die Ausstellung beschäftige sich mit der Frage, wie Elisabeth in den vergangenen rund 100 Jahren auf der Leinwand, im Fernsehen und auf der Bühne dargestellt wurde. Der zeitliche Bogen der Ausstellung reiche somit bis zu den frühen Verfilmungen der 1920er-Jahre.