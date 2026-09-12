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Bewaffneter gemeldet: Polizei unterbricht Fußballspiel

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Bewaffneter Polizist geht auf einem Sportplatz, Menschen stehen im Hintergrund.
© SC Mils 05
Ein größerer Polizeieinsatz hat in Mils und Hall in Tirol für Aufregung gesorgt, nachdem eine bewaffnete Person gemeldet worden war.
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Tirol. Wegen Hinweisen auf einen bewaffneten Mann kam es am späten Samstagnachmittag in Mils und Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) zu einem größeren Polizeieinsatz.

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Schwer bewaffnete Polizisten am Fußballplatz

In der 85. Spielminute der Tirol-Liga-Partie (Anm. viertöchste Spielklasse Österreichs) zwischen dem SC Mils und dem SV Wörgl tauchten plötzlich schwer bewaffnete Polizisten in Schutzkleidung auf. Die rund 300 Zuschauer verfolgten zu der Zeit das Match. Die Menge wurde durchsucht.

Mehrere Polizisten und Menschen vor einem Gebäude, einige Gesichter sind verpixelt.
Polizei-Einsatz auf dem Sportgelände des SC Mils 05. © SC Mils 05

SC-Mils-Obmann Manuel Eiterer schilderte gegenüber dem "ORF Tirol": "Das ist natürlich eine unangenehme Situation, wenn man so etwas hört." Der Einsatz sei aber "sehr ruhig und unaufgeregt" verlaufen. Nach 15 Minuten zogen die Beamten weiter.

Zweiter Einsatz in Hall

Kurz darauf ging in Hall eine weitere Anzeige ein, dass jemand eine bewaffnete Person gesehen habe. Mehrere Streifen fahndeten und durchsuchten Personen, auf die die Beschreibung des Unbekannten passte.

Ergebnislose Fahndung

Beide Einsätze blieben laut Polizei-Pressesprecher Stephan Eder erfolglos. Weder der Verdächtige noch eine Waffe wurden gefunden. "Wir nehmen solche Meldungen natürlich sehr ernst", betonte er gegenüber "ORF Tirol".

Spiel endet 1:1

Die Partie wurde beim Stand von 1:1 fortgesetzt. In den verbleibenden fünf Minuten parierte der Milser Torwart noch einen Elfmeter für die Gäste.

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