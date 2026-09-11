Familie findet 58-Jährige bewusstlos, im Spital verstorben

Die 58-Jährige verstarb einen Tag nach ihrem Unfall in der Innsbrucker Klinik.

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Strassen/Innsbruck. Nach einem Sturz mit ihrem E-Bike am Drauradweg in Strassen in Osttirol am Dienstag ist eine 58-jährige Italienerin am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies berichtete die Polizei am Freitag. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine gerichtliche Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache an. Die Frau war schwerst am Kopf verletzt worden.

Ihr Ehemann sowie ihre Tochter, die unmittelbar hinter der 58-Jährigen unterwegs gewesen waren, konnten den Sturz laut eigenen Angaben nicht beobachten und fanden die Frau bewusstlos am rechten Fahrbahnrand. Rettung und Notarzt versorgten und reanimierten sie daraufhin.