31. Fachtagung der ARGE Eigenheim in Bad Ischl:

Wien, 15. September 2026 – Die Wohnungswirtschaft befindet sich in einem grundlegenden Transformationsprozess. Bei der aktuellen Fachtagung der ARGE Eigenheim Österreich wurden die zentralen Herausforderungen und strategischen Handlungsfelder für die Zukunft des Wohnbaus analysiert. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere Dekarbonisierung, Energieeffizienz, Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und Leistbarkeit. Die Fachbeiträge und Diskussionen zeigten deutlich: Die Branche muss ökologische, wirtschaftliche und soziale Anforderungen künftig noch stärker integriert betrachten.

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Klimawende erfordert neue technische und systemische Ansätze

Ein zentraler Schwerpunkt der Fachtagung lag auf der Transformation des Gebäudesektors im Zuge der Energiewende. Innovative Ansätze wie die Nutzung von Energie aus Abwasser und Bürgerenergiegemeinschaften zeigen das Potenzial dezentraler und sektorenübergreifender Energiekonzepte. Gleichzeitig gewinnen Ressourceneffizienz, Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaft im Bauwesen an strategischer Bedeutung.

Dekarbonisierung und Digitalisierung als strategische Hebel

Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten für die strategische Bestandsentwicklung. Insbesondere die systematische Erfassung und Steuerung von Energie- und Emissionsdaten unterstützt ein professionelles Portfoliomanagement. Die Dekarbonisierung von Wohnungsbeständen erfordert dabei eine langfristige Verbindung von CO₂-Reduktion, Energieeffizienz, Investitionsbedarf und Wirtschaftlichkeit. Digitale Instrumente ermöglichen, Bestände transparent zu analysieren, Maßnahmen zu priorisieren und Investitionsentscheidungen datenbasiert zu treffen.

Obfrau Isabella Stickler mit Landesobmann von Oberösterreich und Obfrau Stellvertreter Stefan Hutter © Franz Neumayer / ARGE Eigenheim

Steigende Kosten und Regulierung erhöhen den Handlungsdruck

Steigende Bau- und Finanzierungskosten, strengere regulatorische Vorgaben und zunehmende Naturgefahren erhöhen den Druck auf Projektentwicklung und Bestandshalter. Gleichzeitig entwickeln sich die Wohnungsmärkte regional unterschiedlich: Während in Ballungsräumen leistbarer Wohnraum fehlt, drohen in anderen Regionen langfristig strukturelle Leerstände. Investitions- und Bestandsstrategien müssen daher stärker regionale Nachfrage, demografische Entwicklungen und langfristige Marktprognosen berücksichtigen.

Stefan Hutter und Isabella Stickler bedanken sich für das große Interesse an der 31. ARGE Fachtagung in Bad Ischl © Franz Neumayer / ARGE Eigenheim

Leistbarkeit bleibt zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe

Trotz der notwendigen technologischen und ökologischen Transformation bleibt die Leistbarkeit des Wohnens eine zentrale Herausforderung. Investitions- und Finanzierungskosten sowie Fördermodelle und politische Rahmenbedingungen beeinflussen unmittelbar die Schaffung und langfristige Leistbarkeit von Wohnraum. Auch auf europäischer Ebene stehen entsprechende Strategien im Fokus.

Starke Partner als Grundlage für den Branchendialog

Ein besonderer Dank gilt dem Hauptkooperationspartner SKOFF Liftmanagement sowie den Premium Partnern CK Captured Knowledge FlexCo, der IMMOTECH Unternehmensgruppe und WOHNIO für ihre Unterstützung und ihr Engagement. Gerade in einer Phase, in der die Wohnungswirtschaft vor komplexen technologischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Veränderungen steht, sind starke Partnerschaften und der offene Austausch zwischen Wohnbauunternehmen, Technologieanbietern und innovativen Dienstleistern von besonderer Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit den Marketing Kooperationspartnern (First Class, Premium, Business & Economy) trägt wesentlich dazu bei, neue Perspektiven in den Branchendialog einzubringen, Innovation sichtbar zu machen und konkrete Lösungsansätze für die Herausforderungen des Wohnbaus der Zukunft zu diskutieren.

ARGE Eigenheim Obfrau Isabella Stickler: „Die Zukunft des Wohnbaus wird maßgeblich davon abhängen, ob es uns gelingt, Klimaschutz, Digitalisierung, wirtschaftliche Tragfähigkeit und Leistbarkeit gemeinsam zu denken. Die Transformation ist eine große Herausforderung, bietet aber gleichzeitig die Chance, den Wohnbau technologisch, ökologisch und gesellschaftlich zukunftsfähig weiterzuentwickeln."

Über die ARGE Eigenheim

Der nicht auf Gewinn gerichtete Verein "Arbeitsgemeinschaft Eigenheim" ist die Plattform für rund 100 Wohnbauunternehmen aus allen neun Bundesländern in Österreich. Neben dem Ziel, vor allem die Eigentumsbildung zu ermöglichen und zu unterstützen steht der Erfolgsaustausch zwischen den Unternehmen der ARGE im Fokus.

www.argeeigenheim.at