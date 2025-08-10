Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Antonia aus Tirol
© Getty Images

Krebs-Diagnose

Schlager-Star Antonia: Große Sorge um ihren Papa

10.08.25, 11:08 | Aktualisiert: 10.08.25, 12:22
Teilen

Große Sorge um Mallorca-Sängerin Antonia (bekannt als Antonia aus Tirol). Die 44-Jährige hat alle Auftritte gestrichen, um sich rund um die Uhr um ihren Vater Rudolf zu kümmern

Der 74-jährige Österreicher kämpft seit Januar gegen Lymphdrüsenkrebs – die Diagnose traf ihn, als er sich gerade von einer schweren Herz-OP erholte, bei der ihm vier Bypässe eingesetzt wurden. „Papa kommt ohne Hilfe wegen der Nebenwirkungen der Chemotherapie nicht klar. Es geht ihm sehr schlecht, aber ich hoffe weiter auf Heilung“, so Antonia zur "Bild"-Zeitung. Auch ihr geplantes Jubiläumskonzert zum 25. Bühnenjubiläum wurde verschoben. „Die Gesundheit meines Papas hat oberste Priorität. Meine Fans werden das verstehen.“

Antonia aus Tirol
Wer soll den "Musikantenstadl" moderieren?
© Christian Bruna

Der frühere Beamte war jahrelang Teil ihres Teams und begleitete sie als Fahrer auf Tourneen. In der Reha nach der Herzoperation kam der nächste Schock: Ein 12 Zentimeter großer, bösartiger Tumor im Bauch – inoperabel. Seitdem unterzieht sich Rudolf sechs Zyklen aggressiver Chemotherapien und zwei Antikörper-Therapien. Ob diese anschlagen, soll ein Screening Ende des Monats zeigen.

Antonia mit Ehemann Peter Schutti

Antonia mit Ehemann Peter Schutti

© Getty

Antonia und ihr Mann Peter Schutti sind deshalb vorübergehend von Mallorca nach Linz gezogen, um ihn zu pflegen. „Ich wollte Papa nicht fremden Menschen überlassen. Wir gehen spazieren, auch wenn ihm das Gehen schwerfällt. Er war immer für mich da – jetzt bin ich für ihn da.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden