Schlager-Star Antonia: Große Sorge um ihren Papa

Große Sorge um Mallorca-Sängerin Antonia (bekannt als Antonia aus Tirol). Die 44-Jährige hat alle Auftritte gestrichen, um sich rund um die Uhr um ihren Vater Rudolf zu kümmern

Der 74-jährige Österreicher kämpft seit Januar gegen Lymphdrüsenkrebs – die Diagnose traf ihn, als er sich gerade von einer schweren Herz-OP erholte, bei der ihm vier Bypässe eingesetzt wurden. „Papa kommt ohne Hilfe wegen der Nebenwirkungen der Chemotherapie nicht klar. Es geht ihm sehr schlecht, aber ich hoffe weiter auf Heilung“, so Antonia zur "Bild"-Zeitung. Auch ihr geplantes Jubiläumskonzert zum 25. Bühnenjubiläum wurde verschoben. „Die Gesundheit meines Papas hat oberste Priorität. Meine Fans werden das verstehen.“

Der frühere Beamte war jahrelang Teil ihres Teams und begleitete sie als Fahrer auf Tourneen. In der Reha nach der Herzoperation kam der nächste Schock: Ein 12 Zentimeter großer, bösartiger Tumor im Bauch – inoperabel. Seitdem unterzieht sich Rudolf sechs Zyklen aggressiver Chemotherapien und zwei Antikörper-Therapien. Ob diese anschlagen, soll ein Screening Ende des Monats zeigen.

Antonia mit Ehemann Peter Schutti

Antonia und ihr Mann Peter Schutti sind deshalb vorübergehend von Mallorca nach Linz gezogen, um ihn zu pflegen. „Ich wollte Papa nicht fremden Menschen überlassen. Wir gehen spazieren, auch wenn ihm das Gehen schwerfällt. Er war immer für mich da – jetzt bin ich für ihn da.“