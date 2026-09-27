Presley Gerber: Ex-Freundin bricht ihr Schweigen

Nach dem tragischen Tod von Presley Gerber (27) nehmen immer mehr Menschen Abschied von dem Model. Nun meldet sich auch seine Ex-Freundin Cameron Rorrison zu Wort.

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Cameron Rorrison, die von 2018 bis 2020 mit Presley liiert war, gibt zu, dass es ihr schwerfällt, das Geschehene in Worte zu fassen. Sie beschreibt Presley als Menschen mit einem "weit offenen Herzen" und hebt vor allem sein Mitgefühl und sein außergewöhnliches Verständnis für andere hervor.

Eine seiner beeindruckendsten Eigenschaften sei seine Menschlichkeit gewesen. Presley habe eine besondere Art gehabt, jedem Menschen das Gefühl zu geben, wichtig und besonders zu sein – unabhängig davon, wer ihm gegenüberstand.

"Eine unglaublich schöne Eigenschaft"

Cameron schreibt, Presley habe Menschen stets das Gefühl gegeben, "brillant und wichtig" zu sein. Diese ehrliche und unverfälschte Art habe sie nach eigener Aussage bei keinem anderen Menschen mehr in dieser Form erlebt.

© Instagram

Für sie war Presley deshalb etwas ganz Besonderes. Ihren emotionalen Abschied beendet sie mit einer besonders berührenden Botschaft: "Ich hoffe, du kannst dort oben die Welle der Liebe spüren, Pres."

Auch weitere Ex-Freundin nimmt Abschied

Cameron ist nicht die einzige ehemalige Partnerin, die sich nach Presleys Tod öffentlich zu Wort meldet. Auch Charlotte D’Alessio verabschiedete sich von ihm.

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In ihrem Nachruf zeigte sie sich vor allem wütend und schrieb, Presley hätte "mehr Zeit verdient". Die Worte zeigen, wie tief sein Tod auch Menschen aus seinem früheren Umfeld getroffen hat.

Todesursache noch nicht offiziell geklärt

Presley Gerber starb im Alter von 27 Jahren in einer Einrichtung für Menschen in Sucht-Rehabilitation in Santa Monica. Die Polizei untersucht seinen Tod. Nach bisherigen Berichten besteht der Verdacht auf eine Überdosis.

Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht veröffentlicht. Während die Ermittlungen laufen, erinnern sich Freunde und ehemalige Partnerinnen vor allem an den Menschen hinter dem bekannten Namen – und an einen jungen Mann, dessen Leben viel zu früh endete.