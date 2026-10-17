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Affengruber jubelt

Haaland mit nächster Tor-Gala für ManCity

Erling Haaland jubelt erneut.
© IMAGO/Every Second Media
Manchester City hat am Samstag in der siebenten Premier-League-Runde den siebenten Sieg eingefahren.
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Englands Vizemeister feierte drei Tage nach dem 2:4 in der Champions League gegen Paris einen 3:2-Heimerfolg über Ipswich und liegt vorerst sechs Punkte vor Titelverteidiger Arsenal, der am Sonntag bei Oliver Glasners Nottingham gastiert. LASK-Bezwinger Liverpool gewann bei Brentford 2:1, David Affengruber holte mit Fulham durch das 1:0 gegen Hull City den ersten Saisonsieg.

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Die Treffer für ManCity erzielten Phil Foden (19.) und Erling Haaland (34., 69.). Affengruber spielte beim ersten Fulham-Erfolg in dieser Spielzeit durch, Goldtorschütze vor eigenem Publikum war Alex Iwobi (33.). Der Club aus London verließ damit das Tabellenende. Brentford ging gegen Liverpool ohne den am Knöchel verletzten Jannick Schuster durch Keane Lewis-Potter in Führung (44.), doch Victor Munoz (62.) und Alexaneer Isak (70.) drehten die Partie für die Gäste, die nach wie vor neun Punkte Rückstand auf City aufweisen.

Chelseas Martinez erlitt Kopfverletzung

Weiterhin acht Zähler fehlen Chelsea auf den Tabellenführer. Die Londoner siegten bei Everton durch einen Doppelpack des Portugiesen Pedro Neto (46., 90.) 2:0. Aufreger der Partie war der Zusammenstoß von Chelsea-Goalie Emiliano Martinez mit Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite in der 75. Minute. Das Spiel wurde rund zehn Minuten unterbrochen, Martinez musste auf dem Platz medizinisch versorgt werden.

Beim Abtransport konnte der argentinische Weltmeister von 2022 seine Arme bewegen. Mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Branthwaite konnte nach einer Behandlung eigenständig aufstehen und weiterspielen.

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