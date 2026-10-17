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Historische Leistung

Wirtz-Wahnsinn bei Liverpool-Aufholjagd

Dominik Lehmann
von
Starke Leistung von Florian Wirtz gegen Brentford.
© IMAGO/Propaganda Photo
Florian Wirtz hat beim schwer umkämpften Liverpool-Sieg gegen Brentford mit einer historischen Leistung für Aufsehen gesorgt.
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Seit Florian Wirtz im Vorjahr von Leverkusen zu Liverpool wechselte, hagelte es regelmäßig Kritik für den deutschen Youngster. Nicht weniger als 140 Millionen Euro sollen die "Reds" für den DFB-Star auf den Tisch gelegt haben, doch er blieb stets hinter den Erwartungen zurück.

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Nach dem bitteren WM-Aus und dem Trainerwechsel an der Anfield Road hoffte der 23-Jährige, endlich in der Premier League anzukommen. Doch auch der Saisonstart verlief holprig, immer lauter wurden Stimmen, die sogar schon einen Transfer forderten.

Wirtz mit Bestwert

Doch bei dem knappen 2:1-Sieg ließ der Offensivspieler alle Kritiker verstummen. Laut Opta gelang Wirtz etwas, das zuletzt ein gewisser Sadio Mané in der Premier League geschafft hatte.

Im Jänner 2021 war es der senegalesische Liverpool-Fanliebling, der in einem Spiel neun oder mehr Chancen aus dem Spiel heraus kreiert hatte. Nun ist Wirtz in die Fußstapfen seines Vorgängers getreten und wird hoffen, dass er endlich in England angekommen ist.

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