Biodiversität
SPAR sucht neue Vielfaltideen aus den Volksschulen
Ein Schulgarten, ein Kräuterbeet oder ein Forschungsprojekt über heimische Tiere: Der SPAR-Vielfaltspreis sucht erneut Ideen, mit denen Volksschulkinder biologische Vielfalt entdecken können. Nach 36 Einreichungen und neun ausgezeichneten Projekten im Schuljahr 2025/26 geht die Initiative in die zweite Runde. Das Bildungsministerium unterstützt den Wettbewerb erneut ideell.
Teilnehmen können Volksschulklassen und Schulgemeinschaften aus ganz Österreich. Empfohlen wird die Teilnahme insbesondere für die zweite, dritte und vierte Schulstufe.
Vom Kräuterbeet bis zum Kunstprojekt
Die eingereichten Ideen müssen einen Bezug zu Pflanzen, Bienen oder Ernährung haben und am jeweiligen Schulstandort umsetzbar sein. Die Bandbreite reicht von der Beobachtung heimischer Tier- und Pflanzenarten bis zu Kunst-, Musik- oder Forschungsprojekten. Auch Vorhaben, die mehrere Unterrichtsfächer verbinden, sind ausdrücklich erwünscht. "Die erste Ausschreibung für Volksschulen hat gezeigt, mit wie viel Kreativität und Engagement sich Kinder mit biologischer Vielfalt beschäftigen", erklärt Markus Kaser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich.
Zur Unterstützung stellt SPAR online Unterrichts- und Informationsmaterialien zu Bienen, Pflanzen und Ernährung bereit. Sie sollen Wissen vermitteln und Anregungen für eigene Projekte liefern.
Neun Projekte erhalten je 1.000 Euro
Im Frühjahr 2027 wird aus jedem Bundesland das beste Projekt ausgewählt. Jede Gewinnerklasse beziehungsweise Gewinnerschule erhält 1.000 Euro für die Umsetzung. Zusätzlich wird ein Schul-Workshop mit dem vegetarischen Sternekoch Paul Ivić vergeben, der sich intensiv mit saisonalen Zutaten und pflanzenbetonter Küche beschäftigt. Die Bewertung übernimmt der SPAR-Bienenrat, ein Fachgremium aus Wissenschaft und Praxis. Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung zählen Kreativität, Umsetzbarkeit und die Einbindung verschiedener Unterrichtsfächer. Auch die nachhaltige Nutzbarkeit der Ergebnisse und die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler fließen in die Beurteilung ein.
Einreichen bis 15. Jänner 2027
Volksschulen können ihre Projektideen bis einschließlich 15. Jänner 2027 einreichen. Informationen, Unterrichtsmaterialien und das Anmeldeformular stehen unter www.spar.at/vielfaltspreis zur Verfügung.
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