oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Auswärtsspiele

Polarkreis & Königs-Bastion: LASKs schwere Tests

S
von
epa13321075 LASK Linz head coach Dietmar Kuhbauer reacts during the UEFA Champions League group stage soccer match between Sporting CP and LASK Linz in Lisbon, Portugal, 21 October 2026. EPA/JOSE SENA GOULAO
© EPA
Gegen Slovan Bratislava kämpft der LASK am Dienstag (21 Uhr/live Sky) um den ersten Heimsieg in der Champions League. Die harten Tests warten danach aber auswärts.
OE24 auf Google bevorzugen

Bisher schneideten die Linzer in der Fremde sogar besser ab als in heimischen Gefilden. Gegen AEK Athen gab es ein knappes 0:1, gegen Sporting beim 3:2 in Lissabon den historischen ersten Sieg.

Auch interessant

Diesen Rapid-Rekord jagt Leipzig gegen Man City

Becker: Neuer Schlag-Abtausch mit Zverev

Ronaldo-Sohn macht nächsten Karriere-Schritt

Das einzige Heimspiel hatte aber auch den prominentesten Namen, beim 3:6 gegen den FC Liverpool bewies das Team von Didi Kühbauer zumindest Charakter.

Ab in die nördlichste Stadt

Erst nach der Länderspielpause Mitte November geht es in der Königsklasse weiter, dann tritt Österreichs Doublesieger aber eine der unangenehmsten Reisen an, die der internationale Fußball aktuell zu bieten hat.

In der nördlichsten Spielstätte in der Champions-League-Geschichte wartet der letztjährige Überflieger Bodö/Glimt auf den LASK. Die Stadt Bodö liegt nördlich des Polarkreises, wird mit Temperaturen um die 0 Grad und Kunstrasen im Aspmyra-Stadion aufwarten.

Fireworks are set off prior to the UEFA Champions League football match between Bodo/Glimt and BVB Borussia Dortmund at the Aspmyra stadium in Bodo, Norway on October 14 2026. (Photo by Terje Pedersen / NTB / AFP) / Norway OUT
Bodö/Glimts Aspmyra-Stadion lehrt Angst und Schrecken © APA/AFP/NTB/TERJE PEDERSEN

Wie hart es vor den knapp über 8.000 Zusehern zugeht, musste Borussia Dortmund beim 0:1 im Oktober bereits erfahren. Man City, Inter Mailand und Sporting verloren dort im Vorjahr.

Es geht zum Rekordsieger

Aus sporthistorischer Sicht geht es im letzten Auswärtsmatch Mitte Jänner aber definitiv anders zu. Das legendäre El Bernabeu, ehemals Estadio Santiago Bernabéu, und Real Madrid sind die Top-Adresse im Spitzenfußball.

Viele Punkte darf man sich in Spaniens Hauptstadt wohl nicht erwarten, daheim ist das Team von José Mourinho diese Saison ohne Punktverlust.

Mit einer Leistung wie gegen die "Reds" in der zweiten Halbzeit wird man aber auch den Königlichen das Leben schwer machen können.

Die Punkte müssen in den anderen Partien eingefahren werden. So in den verbleibenden Heimspielen gegen Fenerbahce zwischen den zwei Auswärtsmatches, sowie gegen den FC Porto am letzten Spieltag

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kansas City Chiefs gewinnen 57. Super Bowl

Fellner! LIVE: Karoline Edtstadler im Interview

Polarkreis & Königs-Bastion: LASKs schwere Tests

Ronaldo-Sohn macht nächsten Karriere-Schritt

Smartphones lassen Datenverbrauch explodieren

Spanien-Profi stirbt nach Zusammenprall

EU leitet neues Verfahren gegen Google ein

Trainer-Knall: Entscheidung um Julian Nagelsmann (39) gefallen

Jeder darf mal Comic-Held sein

Diesen Rapid-Rekord jagt Leipzig gegen Man City