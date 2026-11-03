Polarkreis & Königs-Bastion: LASKs schwere Tests

Gegen Slovan Bratislava kämpft der LASK am Dienstag (21 Uhr/live Sky) um den ersten Heimsieg in der Champions League. Die harten Tests warten danach aber auswärts.

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Bisher schneideten die Linzer in der Fremde sogar besser ab als in heimischen Gefilden. Gegen AEK Athen gab es ein knappes 0:1, gegen Sporting beim 3:2 in Lissabon den historischen ersten Sieg.

Das einzige Heimspiel hatte aber auch den prominentesten Namen, beim 3:6 gegen den FC Liverpool bewies das Team von Didi Kühbauer zumindest Charakter.

Ab in die nördlichste Stadt

Erst nach der Länderspielpause Mitte November geht es in der Königsklasse weiter, dann tritt Österreichs Doublesieger aber eine der unangenehmsten Reisen an, die der internationale Fußball aktuell zu bieten hat.

In der nördlichsten Spielstätte in der Champions-League-Geschichte wartet der letztjährige Überflieger Bodö/Glimt auf den LASK. Die Stadt Bodö liegt nördlich des Polarkreises, wird mit Temperaturen um die 0 Grad und Kunstrasen im Aspmyra-Stadion aufwarten.

Bodö/Glimts Aspmyra-Stadion lehrt Angst und Schrecken © APA/AFP/NTB/TERJE PEDERSEN

Wie hart es vor den knapp über 8.000 Zusehern zugeht, musste Borussia Dortmund beim 0:1 im Oktober bereits erfahren. Man City, Inter Mailand und Sporting verloren dort im Vorjahr.

Es geht zum Rekordsieger

Aus sporthistorischer Sicht geht es im letzten Auswärtsmatch Mitte Jänner aber definitiv anders zu. Das legendäre El Bernabeu, ehemals Estadio Santiago Bernabéu, und Real Madrid sind die Top-Adresse im Spitzenfußball.

Viele Punkte darf man sich in Spaniens Hauptstadt wohl nicht erwarten, daheim ist das Team von José Mourinho diese Saison ohne Punktverlust.

Mit einer Leistung wie gegen die "Reds" in der zweiten Halbzeit wird man aber auch den Königlichen das Leben schwer machen können.

Die Punkte müssen in den anderen Partien eingefahren werden. So in den verbleibenden Heimspielen gegen Fenerbahce zwischen den zwei Auswärtsmatches, sowie gegen den FC Porto am letzten Spieltag