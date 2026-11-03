Diesen Rapid-Rekord jagt Leipzig gegen Man City

Nach drei Jahren Pause kehrt ein modernes Dauerduell in die Champions League zurück, wenn RB Leipzig Manchester City empfängt.

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Es ist das namhafteste Duell des Königsklassen-Mittwochs (21 Uhr/live Canal+ & im OE24-Live-Ticker) und eines, von dem Fußball-Fans vor einigen Jahren beinahe übersättigt wurden.

Im Jahr 2023 trafen die "Roten Bullen" und die "Skyblues" nämlich gleich viermal aufeinander. Insgesamt standen sie sich in drei Saisons in Folge gegenüber.

Leipzig gegen City: Tore, Tore, Tore

Obwohl beide Teams nicht gerade für ihren Fan-Andrang bekannt sind, wurden die Spiele dennoch mit großem Interesse verfolgt. Denn: Das Duell steht für Tore, und wie.

Gleich die erste Begegnung 2021 endete mit einem irren 6:3 samt Hattrick von Christopher Nkunku, der mittlerweile zurück in Leipzig ist.

Haaland brach Königsklassen-Rekord

Im März 2023 gab es zudem ein 7:0 der Engländer, bei dem Erling Haaland satte fünf Treffer beisteuerte. Ein Rekord, den sich die Tormaschine mit Lionel Messi und Luiz Adriano teilt. Das letzte Duell im November 2023 endete mit 3:2, obwohl RBL in Manchester bereits 2:0 führte.

Erling Haaland bejubelt Fünferpack gegen RB Leipzig 2023 © DeFodi Images via Getty Images

Dank dieser 30 Tore in nur fünf Partien ist diese Paarung die torreichste in der Königsklassen-Historie (mit Pokal der Landesmeister) mit mindestens fünf Spielen hinter lediglich einer einzigen: Der SK Rapid gegen AC Milan.

Nur Rapid lieferte mehr Tore

Während hier im Schnitt exakt fünf Tore pro Partie fielen, brachten es die Wiener auf 5,8 Tore – aber auch, weil einmal weniger gespielt wurde. Zwischen 1956 und 1957 besiegten die Italiener Rapid unter anderem mit 7:2 oder 4:1, mussten aber auch eine 2:5-Klatsche (mit einem Tor von Gerhard Hanappi) hinnehmen.

Um diesen Rekord zu knacken, müssten bei Leipzig gegen City diesmal aber elf Tore fallen.

Genügend Goalgetter hätten beide in ihren Reihen. Der unaufhaltsame Norweger traf allein in diesem Duell bereits sechsmal, zudem steht er in dieser Saison mal wieder bei mehr Toren (13) als Pflichtspielen (11).

Hoffnungen ruhen auch Baumgartner

Doch ÖFB-Rückkehrer Christoph Baumgartner hat trotz fünfmonatiger Verletzungspause nichts von seiner Torgefahr eingebüßt. Beim Comeback schrieb er sofort an, gegen Real lieferte er immerhin eine Vorlage.

Auf sein erstes Tor gegen City wartet der 27-Jährige zwar noch, nun bietet sich aber erneut eine gute Möglichkeit. Hoffnung liefert zudem die Heimbilanz: Ein Sieg, ein Remis und nur eine Pleite stehen gegen ManCity zu Buche.