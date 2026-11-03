Youth League: Doppelter rot-weiß-roter Erfolg

Salzburg hat in der UEFA-Youth-League den Einzug in die 3. Runde des Meisterwegs geschafft. Ein Erfolgserlebnis gab es auch für den LASK, der im Champions-League-Weg im vierten Anlauf mit einem 2:1 gegen Slovan Bratislava den ersten Sieg einfuhr, bei vier Punkten hält und an den Top-22-Rängen dran ist.

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Die "Jungbullen" setzten sich am Dienstag im Rückspiel gegen KRC Genk in der Akademie Liefering 4:3 durch, und das, nachdem es vergangene Woche ein 1:1 gegeben hatte.

Die Salzburger legten vor eigenem Publikum dank Miha Matjasec (4.), der von einem groben Genk-Fehler profitierte, einen Traumstart hin. Loic Fernandez (21.) glich allerdings via Elfmeter aus. Da danach neuerlich Matjasec (37.), Ilia Ivanschitz (51.) und Ifeanyichukwu Onwuzulike (70.) trafen, schien alles auf eine klare Sache hinauszulaufen.

Zwei Ausschlüsse sorgten aber noch für eine turbulente Schlussphase. Nico Masching sah die Ampelkarte (77.), Dovas Grudzinskas nach einem Torraubfoul die Rote Karte (81.). Genk-Tore durch Wout Kapers (73./Freistoß) und Thierno Balde (90.) waren die logische Folge, der für ein Elfmeterschießen notwendige Ausgleich glückte den Gästen aber nicht mehr.

Salzburg gegen Belgrad oder Bravo

Salzburg bekommt es am 25. November und 9. Dezember in der 3. Runde entweder mit Roter Stern Belgrad oder NK Bravo zu tun. Die Serben gewannen auswärts 1:0, das Rückspiel folgt am Mittwoch (14.00 Uhr). Der Gewinner der 3. Runde steht im Sechzehntelfinale, in dieser Bewerbsphase werden die beiden Wege zusammengeführt.

Die Linzer kamen dem Weiterkommen näher, sind mit vier Zählern punktgleich mit einigen Teams, die auf Aufstiegskurs liegen. Nach einem frühen Treffer von Paul Krapf (12.) und einem Eigentor von Manoel Verhaeghe (29.) deutete im Paschinger Waldstadion vieles auf eine Punkteteilung hin.

Alan Wimmer avancierte aber in der Nachspielzeit zum Matchwinner, staubte nach einem abgewehrten Osifo-Schuss aus kurzer Distanz eiskalt ab. Kurz zuvor war noch ein Treffer der Linzer wegen Abseits nicht anerkannt worden. Für die geht es im U19-Pendant zur Champions League am 24. November bei Bodö/Glimt weiter. "Unser Ziel ist, dass wir aufsteigen, wir wollen alles gewinnen, was geht", sagte LASK-Coach Milan Vukovic.