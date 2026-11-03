Rangnick-Streit: Hacker sagt JA zum Stadion-Gipfel

Nach wochenlangen Spitzen geht Wiens Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) einen Schritt auf den ÖFB zu.

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Es ist das Top-Thema am heimischen Sportstammtisch: Bekommt Österreich endlich eine neue Fußball-Arena? Die Ausgangslage: Während der ÖFB am Areal des Ernst-Happel-Stadions einen Neubau forciert, legte sich der zuständige Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bislang gegen diese Pläne quer – zuletzt auch im Interview mit oe24.tv.

Investoren: 600 Millionen bis 1 Milliarde Euro

Laut Teamchef Ralf Rangnick gibt es aber eine Gruppe finanzstarker Investoren, die "absolutes Interesse" signalisiert, 600 Millionen bis eine Milliarde Euro in die Hand zu nehmen.

Die Grundvoraussetzung laut Rangnick: Kein Cent an Steuergeldern. Private Geldgeber würden sogar den Abriss des alten Happel-Ovals übernehmen. Doch seit drei Jahren verlaufen die Gespräche zwischen dem ÖFB und der Stadt Wien im Sand.

Hacker will handfeste Fakten

Auf die Stadion-Frage angesprochen, erklärte Rangnick bei der Kaderbekanntgabe am Montag : "Es ist im Moment so, dass mein rechtes Sprunggelenk nicht so funktioniert, wie ich es mir wünsche, aber mein Gedächtnis funktioniert noch ziemlich gut."

Nachsatz: "Ich weiß sehr genau, wie viele Treffen es dort (bei der Stadt/Anm.) gegeben hat in drei Jahren und was dort besprochen und nicht besprochen wurde."

Heute gibt es endlich die Wende in der Debatte: Nach wochenlangen Spitzen geht Hacker einen Schritt auf den ÖFB zu. Auf Anfrage von ÖFB-Boss Josef Pröll schlägt der Stadtrat den Weg an den Verhandlungstisch ein – fordert von Ralf Rangnicks Investoren-Gruppe aber handfeste Fakten: