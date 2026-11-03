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Cristiano dos Santos

Ronaldo-Sohn macht nächsten Karriere-Schritt

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Akademie-Shopping: Wechselt Ronaldo-Sohn nach Österreich?
© getty
Der Sohn von Superstar Cristiano Ronaldo ist erstmals für Portugals U17-Nationalmannschaft nominiert worden.
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Cristiano dos Santos steht auf der Liste der 23 Spieler für das Team, das zwischen dem 6. und 17. November drei EM-Qualifikationsspiele bestreiten wird.

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Zuvor war der 16-Jährige schon für die U15 und U16 des portugiesischen Verbandes eingelaufen und hatte in bisher 13 Spielen fünf Tore erzielt.

Ronaldo Jr. spielt wie sein Vater in Saudi-Arabien für Al Nassr.

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