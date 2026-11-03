Winter-Wechsel: ÖFB-Legionär vor dem Aus

Auch bei Mönchengladbach schafft es Kevin Stöger wohl nicht auf einen Verbleib über drei Jahre. Die "Fohlen" verzichten auf seine Dienste.

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Im Juli 2024 wechselte der heute 33-Jährige ablösefrei von Bochum zu Gladbach. Allerdings konnte der Oberösterreicher dort nie an seine Leistungen beim VfL anknüpfen.

Spätestens seit dem Trainer-Wechsel auf Alexander Blessin ist Stöger außen vor und absolvierte keine Minute mehr.

Vertragsklausel soll umgangen werden

Deshalb will er den Verein bestmöglich bereits im Wintertransferfenster verlassen, wie Skys Florian Plettenberg schreibt.

Warum ein Deal trotz Vertragsende im Sommer naheliegend scheint? Weil sich der Vertrag des Mittelfeldspielers bei 17 Liga-Einsätzen automatisch verlängern würde.

Bleibt Stöger in Deutschland?

Der fünffache Nationalspieler ist nun also auf der Suche nach regelmäßiger Spielzeit. Stöger war seit seinem Durchbruch beim 1. FC Kaiserslautern 2013/14 (Leihe vom VfB Stuttgart) bei keinem Verein drei Jahre oder gar mehr angestellt.

Nach Paderborn, zweimal Bochum, Düsseldorf, Mainz 05 und nun Gladbach wird bald ein weiterer Verein in seinem Resümee stehen. Eventuell der erste außerhalb Deutschlands seit seiner Zeit in der Jugend der SV Ried 2009?