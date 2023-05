Das waren Helmut Bergers letzte Worte

Manager Helmut Werner verrät gegenüber oe24, wie sich Helmut Berger von der Welt verabschiedete

Spätestens seit seiner Rolle in Ludwig II. (1973) war der Name Helmut Berger weltweit in aller Munde. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlief er im Alter von 79 Jahren „friedlich, aber dennoch unerwartet ein.“ Sein Manager Helmut Werner erzählt im Gespräch mit oe24, wie er Helmut Steinberger (sein eigentlicher Name) zuletzt erlebte.

Helmut Werner: "Er war noch immer sehr lustig"

„Am Vorabend seines Todes scherzte Helmut Berger noch. Er war noch immer sehr lustig. Dann sagte er, dass er ‚ein bisschen müde‘ sei und ‚schlafen gehe‘„, erzählt Helmut Werner über die letzten Stunden mit dem Welt-Star. Er ging für immer schlafen. Ein Herzstillstand sei die Ursache für den friedlichen Tod gewesen. "Was besseres kann einem doch gar nicht passieren, als einfach einzuschlafen", sagt Werner. "Außerdem ist es unglaublich, dass er mit seinem Lebensstil sein 79. Lebensjahr erreicht hat, das hätte er selbst nie gedacht."

© zVg Helmut Berger mit Manager Helmut Werner ×

Berger genoss seinen Lebensabend

Der Manager lässt weiters wissen, dass es dem Schauspieler bis zuletzt an nichts fehlte. „Er liebte es, endlich eine Privatperson sein zu können. Finanziell war er abgesichert und er hatte in der Seniorenresidenz in Salzburg eine geräumige Wohnung mit wunderbarem Ausblick.“ Der Agent freue sich vor allem darüber, dass so viele anteilnehmen. Auch die internationale Presse von der Washington Post angefangen, habe sich bereits gemeldet.

Angebliche Verwandte von Berger

Außerdem habe man ihn in Österreich endlich als großen Künstler anerkannt: „Staatssekretärin Mayer meldete sich zu Wort, was uns natürlich sehr freut, aber es wäre schön gewesen, wenn das auch zu seinen Lebzeiten passiert wäre.“ Das Begräbnis werde nur im engsten Kreise stattfinden. „Aber es wird auch die ein oder andere Trauerfeier geben“, verspricht Werner. Neben der großen Anteilnahme gäbe es jedoch auch Menschen, die plötzlich auftauchen. "Die behaupten, dass sie Verwandte von Helmut sind. Angebliche Freunde melden sich zu Wort", erzählt Helmut Werner.