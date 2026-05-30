Trump braucht Diät

US-Präsident Donald Trump ist laut seinem Leibarzt in exzellenter Gesundheit und voll einsatzfähig. Allerdings bringt der Staatschef ein paar Kilos zu viel auf die Waage.

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Nach einer medizinischen Untersuchung am Dienstag zeigte sich Donald Trump bestens gelaunt und erklärte, alles sei "perfekt gelaufen". Sein Leibarzt Sean Barbabella bescheinigte dem 79-Jährigen eine "exzellente Gesundheit". Der Politiker sei demnach "vollumfänglich fähig, alle Pflichten als Oberbefehlshaber der Armee und als Staatschef wahrzunehmen".

Oberbefehlshaber der Armee

Dennoch gab es einen kleinen Dämpfer für den US-Präsidenten: Er bringt bei einer Größe von 1,91 Metern aktuell 108 Kilogramm auf die Waage – vor gut einem Jahr waren es noch 101,6 Kilogramm. Der Mediziner riet ihm daher präventiv "zu gesteigerter körperlicher Aktivität sowie zur Gewichtsabnahme".

US President Donald Trump reacts during a cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, on May 27, 2026. (Photo by Kent NISHIMURA / AFP) © APA/AFP/KENT NISHIMURA

Trumps Fitness und das Aspirin

Bei der Beratung gab es für den Patienten "Hinweise zur Ernährung und eine Empfehlung zur Einnahme von niedrig dosiertem Aspirin". Die Herz- und Lungenwerte seien dennoch gut. Ein gefundener Bluterguss sowie Irritationen am Handrücken seien laut dem Mediziner auf "häufiges Händeschütteln bei gleichzeitiger Einnahme von Aspirin zur kardiovaskulären Prävention" zurückzuführen. Eine umfassende neurologische Untersuchung bescheinigte einen normalen geistigen Zustand, auch Tests auf Depressionen blieben ohne Befund. Am Sonntag, 14. Juni, feiert Donald Trump seinen 80. Geburtstag.

Offene Fragen um Trump

Manche Details lässt der 56-jährige Leibarzt in seinem Bericht jedoch komplett unerwähnt. So bleibt völlig offen, warum der US-Präsident im März eine Hautbehandlung am Hals erhielt, die wegen eines großen roten Flecks für Spekulationen gesorgt hatte. Auch eine MRT-Untersuchung im Oktober wird im offiziellen Dokument mit keinem Wort erwähnt.