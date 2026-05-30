Donald Trump Jr. teilt Hochzeits-Video

Donald Trump Jr. hat auf den Bahamas geheiratet. Ein neues Video zeigt nun private Einblicke in die Feier des Paares.

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Der 48-jährige Donald Trump Jr. und die 39-jährige Bettina Anderson haben sich bei einer intimen Feier auf einer Privatinsel in den Exumas (Bahamas) das Jawort gegeben. Der Bräutigam teilte auf Instagram Aufnahmen der Feier.

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Hochzeit vor malersicher Kulisse

Das Video zeigt das frisch vermählte Paar am Strand, bei der Hochzeitszeremonie vor einer malerischen tropischen Kulisse und beim innigen Kuscheln.

Donald Trump Jr. schrieb in seinem Instagram-Video-Posting: "Die Nacht, in der ich meine beste Freundin, meine Liebe und mein Für-immer geheiratet habe."

Er fügt hinzu: "Bettina, du hast so viel Frieden, Freude und Licht in mein Leben gebracht. Als ich neben dir stand, umgeben von unseren Geschwistern, deiner Mutter, Donnie und Kai, war ich noch nie dankbarer oder mir einer Sache sicherer."

Mit den Worten "Meine Frau. Mein Herz. Mein Für-immer. @bettinatrump" endet sein Posting.

Schlichtes Kleid und kleine Kapelle

Das Video zeigt die Society-Lady aus Palm Beach, die an der Columbia University Kunstgeschichte studierte und Unternehmerin als auch Philanthropin ist, in einem weißen Seidenkleid mit Spaghettiträgern und einem tiefen V-Ausschnitt. Der Bräutigam zeigte ein besonderes Detail: Auf der Innenseite seines hellen Leinen-Sakkos war der Buchstabe "B" in einem Herzen zu sehen. Bettina strahlte, als sie den Gang einer winzigen Kapelle entlangschritt.

Magisches und sehr lustiges Wochenende

In seinem Podcast "Triggered with Donald Trump Jr." beschrieb der Bräutigam das Erlebnis als absolut magisch. Er erklärte darin laut dem Portal "Yahoo News": "Bettina ist einfach so ein toller Mensch für mich. Ich habe einfach so viel Spaß. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß, einfach nur Spaß, um ehrlich zu sein." Neben der eigentlichen Trauung ging er mit seinem Bruder und seinen Söhnen auch Speerfischen. Er wollte ein lustiges Wochenende für die rund 40 Gäste schaffen und betonte mit Blick auf Gerüchte: "Glaubt nicht alles, was ihr in der Presse lest." Zu den Gästen zählten seine Geschwister Ivanka, Eric und Tiffany Trump mit ihren Ehepartnern, seine fünf Kinder sowie Mitglieder von Bettinas Familie.

Präsident Donald Trump fehlte

Ein bemerkenswerter Abwesender bei den Feierlichkeiten war der US-Präsident. Er konnte aufgrund von Verpflichtungen im Weißen Haus nicht in die Bahamas reisen, gratulierte dem Paar jedoch öffentlich.