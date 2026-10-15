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BVB-Knall: Sabitzer vor Blitz-Abgang?

SR
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Ein Fußballspieler von Borussia Dortmund läuft im gelben Trikot über das Spielfeld.
© NurPhoto via Getty Images
Die Zukunft des Österreichers ist weiterhin völlig offen.
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Nach mehr als drei Jahren bei Borussia Dortmund stehen bei Marcel Sabitzer die Zeichen auf Abschied. Wie berichtet, läuft der Vertrag des 32-Jährigen im Sommer aus – deutschen Medienberichten zufolge hat der BVB derzeit kein Interesse, den Vertrag des Österreichers zu verlängern. Sabitzer gehört den besserverdienenden Spielern, spielt bei Trainer Niko Kovac aber keine zentrale Rolle mehr und stand bisher erst in einem Bundesliga-Spiel in der Startelf.

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Wechsel im Winter?

Nachdem sich Sabitzer im Sommer noch gegen einen Wechsel entschieden hatte, könnte ein vorzeitiger Abschied im Winter eine Option werden. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, plant Dortmund mehrere Transfers im Jänner, für Sabitzer könnte es damit noch enger werden.

Marcel Sabitzer im Borussia Dortmund Trikot mit der Rückennummer 20 während eines Fußballspiels.
© Borussia Dortmund via Getty Imag

Zudem wäre es für den BVB die letzte Möglichkeit, für den Österreicher noch einen Transfererlös zu bekommen, ehe Sabitzer im Sommer ablösefrei wechseln kann.

Noch ist Sabitzers Zukunft aber völlig offen. Unklar bleibt auch, ob der 32-Jährige in die Nationalmannschaft zurückkehrt. Wie berichtet, legt der 102-fache Teamspieler in der Nations League eine Pause ein, ließ die Tür für ein Comeback im Frühjahr aber offen.

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